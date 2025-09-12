  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Uday Singh jeevan parichay : बीजेपी सांसद से जन सुराज पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का ऐसा राजनीतिक सफर

Uday Singh jeevan parichay : बीजेपी सांसद से जन सुराज पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का ऐसा राजनीतिक सफर

Uday Singh jeevan parichay : बिहार के पूर्णिया जिले के नौकरशाह और राजनेताओं के परिवार में 9 नवंबर 1952 को जन्मे जन सुराज पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की राजनीतिक यात्रा हम आपको रू-ब-रू कराने जा रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Uday Singh jeevan parichay : बिहार के पूर्णिया जिले के नौकरशाह और राजनेताओं के परिवार में 9 नवंबर 1952 को जन्मे जन सुराज पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की राजनीतिक यात्रा हम आपको रू-ब-रू कराने जा रहे हैं।

पढ़ें :- अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने लिए चला 'लोकल मैनिफेस्टो' का बड़ा दांव, जानिए क्यों है खास?

राजनीतिक सफर : भाजपा से दो बार सांसद, फिर कांग्रेस का थामा हाथ और अब है जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष

पूर्व भाजपा सांसद उदय सिंह लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। वे 2004 और 2009 में भाजपा के टिकट पर पूर्णिया से सांसद चुने गए थे। हालांकि 2014 की मोदी लहर में उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। निराश होकर, उन्होंने भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए, जहां से उन्होंने 2019 में फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा।

2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से निराश होकर, सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए। जब तक कि जन सुराज से उनका जुड़ाव गहरा नहीं हो गया। बताते चलें कि जन सुराज पार्टी का कार्यालय पटना में उदय सिंह के आवास पर स्थित है, जो आंदोलन में उनकी केंद्रीय भूमिका को और भी उजागर करता है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 19 मई 2025 को पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।

नौकरशाहों और राजनेताओं का परिवार से  रखते हैं ताल्लुक

पढ़ें :- लालू प्रसाद यादव ने PM मोदी पर कसा तंज, पूछा-'जुमला सुनाने बिहार कब आओगे?

उदय सिंह एक बेहद प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता, टीपी सिंह, भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) में अधिकारी रहे। उनकी मां, माधुरी सिंह, पूर्णिया से दो बार  1980 और 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य के रूप में सांसद रहीं। उनके बड़े भाई, एनके सिंह, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, पूर्व जेडीयू राज्यसभा सांसद  15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और अब भाजपा में हैं। उनकी बहन, श्यामा सिंह, का विवाह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्यनारायण सिन्हा के परिवार में हुआ था। उनके पति, निखिल कुमार, एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनकी दो अन्य बहनें, राधा सिंह और कृष्णा सिंह भी आईएएस थीं। उदय सिंह के नाना वीर नारायण चंद, जिन्हें बिहार में मोल बाबू के नाम से भी जाना जाता था। इस क्षेत्र के एक प्रमुख ज़मींदार थे, जिनके पास कथित तौर पर 18,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

ये है पूरा सफरनामा

नाम: उदय सिंह

पिता का नाम: स्वर्गीय टीपी सिंह

माता का नाम: स्वर्गीय माधुरी सिंह

पढ़ें :- राजा भैया से बड़ा कोई नहीं है ठाकुरों को नेता, वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं- शिवपाल यादव

जन्म तिथि: 09 नवंबर 1952

जन्म स्थान: पटना (बिहार)

वैवाहिक स्थिति: विवाहित

विवाह तिथि: 09 अक्टूबर 1992

जीवनसाथी का नाम: रूबी सिंह

बच्चों की संख्या: पुत्रों की संख्या: 1 पुत्रियों की संख्या: 1

पढ़ें :- भाजपा सांसद की बहन को ससुर और देवर ने सड़क पर पीटा- देखे वीडियो

शैक्षिक योग्यता: उच्चतर माध्यमिक शिक्षा: दिल्ली पब्लिक स्कूल से प्राप्त

धारित पद: सदस्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति
सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां: समाज सेवा, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना
खेल और क्लब: सदस्य, इंडिया हैबिटेट सेंटर
यात्रा किए गए देश: व्यापक रूप से यात्रा की (20 से अधिक देश)
अन्य जानकारी: एक इंडो-जापानी विनिर्माण कंपनी के उपाध्यक्ष और सीईओ

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वायरल वीडियो- ग्वालियर में बीच सड़क पर युवक ने युवती को मारी गोली, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ आरोपी को किया गिरफ्तार

वायरल वीडियो- ग्वालियर में बीच सड़क पर युवक ने युवती को मारी...

Uday Singh jeevan parichay : बीजेपी सांसद से जन सुराज पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का ऐसा राजनीतिक सफर

Uday Singh jeevan parichay : बीजेपी सांसद से जन सुराज पार्टी के...

23 साल तक महिला बनी रही फर्जी सेना की अधिकारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

23 साल तक महिला बनी रही फर्जी सेना की अधिकारी, पुलिस ने...

केवल दिल्ली वालों को नहीं भारत वर्ष को है स्वच्छ हवा का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

केवल दिल्ली वालों को नहीं भारत वर्ष को है स्वच्छ हवा का...

आप MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने उसमां कांड मामले में कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा

आप MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने उसमां कांड मामले...

मणिपुर दौरे पर जाएंगे PM मोदी: 8500 करोड़ की देंगे सौगात, राहुल गांधी बोले-वहां बहुत समय से चल रही है परेशानियां लेकिन अब जा रहे

मणिपुर दौरे पर जाएंगे PM मोदी: 8500 करोड़ की देंगे सौगात, राहुल...