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UPPRPB ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए हॉल टिकट डाउनलोड लिंक किया एक्टिव

उत्तर प्रदेश में भर्ती अभियान के तहत पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 32,679 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें 13093 पद जनरल कैटेगरी के लिए, कुल 3264 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, कुल 8818 पद ओबीसी के लिए, कुल 6857 पद एससी के लिए और कुल 647 पद एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं।

By Sushil Sah 
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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। वैसे उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि को दर्ज कर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कुल 32,679 उम्मीदवारों का चयन इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

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उम्मीदवार इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

अब UP Police Constable Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।

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लॉगिन क्रेडेंशियल जमा करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।

अब आप इसका प्रींट आउट निकाल सकते हैं।

यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज की जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारी शामिल हो सकती है:

  • महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
  • उम्मीदवार का नाम
  • पिता का नाम
  • रजिस्ट्रेशन नंबर
  • रोल नंबर
  • जन्मतिथि
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • परीक्षा तिथि
  • परीक्षा समय
  • परीक्षा केंद्र का नाम
  • परीक्षा केंद्र का पता

कब होगी परीक्षा?

उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 08, 09 और 10 जून, 2026 को पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन दो पाली में किया जाएगा। 09 जून की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 6 जून को और 10 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा 07 जून को जारी किया जाएगा।

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कितने पदों पर होगी भर्ती?

राज्य में इस भर्ती अभियान के तहत पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 32,679 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें 13093 पद जनरल कैटेगरी के लिए, कुल 3264 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, कुल 8818 पद ओबीसी के लिए, कुल 6857 पद एससी के लिए और कुल 647 पद एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं।

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