  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली यूनिवर्सिटी में 71 हजार सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तुरंत करें अप्लाई

दिल्ली यूनिवर्सिटी में 71 हजार सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तुरंत करें अप्लाई

दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने और CUET (UG) 2026 की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। करीब 71 हजार सीटों पर अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सों की एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

By Sushil Sah 
Updated Date

DU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने और CUET (UG) 2026 की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। करीब 71 हजार सीटों पर अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सों की एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पढ़ें :- Gen Z से प्रियंका गांधी की अपील, बोलीं-जब तक आंदोलन खड़ा कर अपनी ताक़त नहीं दिखाओगे, तब तक भाजपा सरकार और पीएम मोदी की जवाबदेही नहीं बनेगी

एडमिशन के पहले चरण के तहत कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (Common Seat Allocation System-UG 2026) पोर्टल पर यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जिन उम्मीदवारों ने CUET (UG) 2026 परीक्षा दी है उन्हें समय रहते Common Seat Allocation System पोर्टल https://admission.uod.ac.in/ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

CSAS पोर्टल के जरिए होगा एडमिशन

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एडमिशन CSAS (UG)-2026 के तहत ही होगा। केवल CUET (UG) 2026 के स्कोर के आधार पर यूनिवर्सिटी के 67 कॉलेजों में चलने वाले 73 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 100 से ज्यादा बी.ए. प्रोग्राम में दाखिला दिया जाएगा। उम्मीदवार CUET एप्लीकेशन नंबर की मदद से CSAS (UG)-2026 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

एडमिशन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी

पढ़ें :- पश्चिम दिल्ली में घरेलू प्रताड़ना का खौफनाक चेहरा, दो विवाहिताओं की आत्महत्या

अंडरग्रेजुएट एडमिशन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में यूनिवर्सिटी में आवेदन और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दूसरे चरण में उम्मीदवार अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज का चयन करेंगे और तीसरे चरण में सीट अलॉटमेंट और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन के दौरान देनी होगी फीस

CSAS (UG)-2026 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को एक बार नॉन-रिफंडेबल आवेदन शुल्क जमा करना होगा। UR / OBC-NCL / EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये, SC / ST / PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये रखा गया है। इसके अलावा BFA, B.Sc और B.A. (Hons.) Music में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 400 रुपये अधिक शुल्क देना होगा। साथ ही ECA और स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरेरी कोटा के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक कोटा के लिए 100 रुपये अतिरिक्त जमा करने होंगे। यूनिवर्सिटी का कहना है कि जब आवेदन शुल्क जमा हो जाएगा तभी यह प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

नियमित रूप से चेक करते रहें वेबसाइट

साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एडमिशन से जुड़े सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से एडमिशन वेबसाइट यूनिवर्सिटी ने यह भी बताया है कि CSAS (UG)-2026 के दूसरे चरण (Phase-II) का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा.

पढ़ें :- अब केंद्रीय विद्यालयों में आसानी से होगा गेस्ट टीचर्स के बच्चों का दाखिला, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

CUET वाले तुरंत कैसे करें अप्लाई?

CUET (UG) 2026 परीक्षा देने वाले सभी छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के Common Seat Allocation System (UG) पोर्टल https://admission.uod.ac.in/ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने CUET एप्लीकेशन नंबर से Log in करें, फिर जरूरी जानकारी भरें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मंत्रियों की होगी छुट्टी?

मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज, धर्मेंद्र...

दिल्ली यूनिवर्सिटी में 71 हजार सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तुरंत करें अप्लाई

दिल्ली यूनिवर्सिटी में 71 हजार सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तुरंत करें...

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के आस्था की लूट व डकैती अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय : पवन पांडेय

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के आस्था...

Gen Z से प्रियंका गांधी की अपील, बोलीं-जब तक आंदोलन खड़ा कर अपनी ताक़त नहीं दिखाओगे, तब तक भाजपा सरकार और पीएम मोदी की जवाबदेही नहीं बनेगी

Gen Z से प्रियंका गांधी की अपील, बोलीं-जब तक आंदोलन खड़ा कर...

मात्र ₹997 में 150 दिनों तक रोजाना 2GB डेटा और Unlimited Calling के साथ 'BSNL' का बड़ा धमाका

मात्र ₹997 में 150 दिनों तक रोजाना 2GB डेटा और Unlimited Calling...

अमृतसर में बनेगा लव-कुश और माता जानकी का भव्य मंदिर : अरविंद केजरीवाल

अमृतसर में बनेगा लव-कुश और माता जानकी का भव्य मंदिर : अरविंद...