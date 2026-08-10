  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Yemen : अल-मुखा शहर और बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों के हमले, 7 लोगों की मौत

Yemen : अल-मुखा शहर और बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों के हमले, 7 लोगों की मौत

यमन के शहर और बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों जोरदार हमला किया। हूती के इस नये हमले की यमन सरकार ने निंदा की है। खबरों के अनुसार, यमन के अल-मुखा शहर और उसके बंदरगाह पर हूती विद्रोही समूहों द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Yemen :  यमन के शहर और बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों जोरदार हमला किया। हूती के इस नये हमले की यमन सरकार ने निंदा की है। खबरों के अनुसार, यमन के अल-मुखा शहर और उसके बंदरगाह पर हूती विद्रोही समूहों द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए।

पढ़ें :- यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर किया हमला, दो हजार किलोमीटर दूर सैन्य ठिकानों पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल

यमन सरकार की सेना ने सोमवार को एक बयान में इस घटना की पुष्टि की।
यमन सेना के आधिकारिक प्रवक्ता कर्नल माजिद अब्दुल्ला अल-नुजैली ने बताया कि हमले में 4 सशस्त्र बलों के जवान और 3 नागरिकों की मौत हुई है।

हूती विद्रोहियों ने अल-मुखा में कई स्थानों को बनाया । जिनमें नागरिक अवसंरचना, कर्मचारियों के आवास, कार्यालय, बिजली उत्पादन स्टेशन और सैन्य ठिकाने शामिल थे। अधिकांश घायलों को चिकित्सा उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

यमन की सेना ने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस हमले की निंदा की है। सेना ने कहा कि उनकी वायु रक्षा इकाइयों ने हमले में शामिल 11 ड्रोन मार गिराए हैं।

हूती ने ली जिम्मेदारी
हूती समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उन्होंने मुखा क्षेत्र में सऊदी सैनिकों के जमावड़े और हथियार डिपो को निशाना बनाया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती, कई इलाकों में महसूस हुए तेज झटके, जानें कहां था केंद्र?

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती, कई इलाकों में...

Yemen : अल-मुखा शहर और बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों के हमले, 7 लोगों की मौत

Yemen : अल-मुखा शहर और बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों के हमले, 7...

AI चिप्स की गर्मी सोखेगा कृत्रिम हीरा, चीन ने शुरू किया बड़े पैमाने पर उत्पादन

AI चिप्स की गर्मी सोखेगा कृत्रिम हीरा, चीन ने शुरू किया बड़े...

Russia-Ukraine war : रूसी शहर पर यूक्रेन ने की बड़ी ड्रोन स्ट्राइक, 13 की मौत; रूस ने लगाया ये आरोप

Russia-Ukraine war : रूसी शहर पर यूक्रेन ने की बड़ी ड्रोन स्ट्राइक,...

पुदुचेरी के नागरिक कैसे तय करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति का भविष्य? दो देशों का सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध का अनोखा संगम

पुदुचेरी के नागरिक कैसे तय करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति का भविष्य?...

ग्लासगो में भारत के अधूरे नक्शे पर आवाज़ उठाने वालीं मुक्केबाज 'लवलीना' को पीएम मोदी से मिली बड़ी तारीफ

ग्लासगो में भारत के अधूरे नक्शे पर आवाज़ उठाने वालीं मुक्केबाज 'लवलीना'...