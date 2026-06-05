The India Story Teaser Release: दूध और खाने में मिलावट और अस्पताल में तड़पते लोग, ‘द इंडिया स्टोरी’ का टीजर रिलीज

नई दिल्ली। अभिनेत्री काजल अग्रवाल (Actress Kajal Aggarwal) और अभिनेता श्रेयस तलपड़े (Actor Shreyas Talpade) की अदाकारी से सजी अपकमिंग फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी’ (The India Story) का शुक्रवार को टीजर रिलीज (Teaser Release) हो गया है। इस फिल्म की कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। इसमें खाने पीने की चीजों में मिलावट और खेती में केमिकल के गलत इस्तेमाल पर प्रकाश डाला गया है। टीजर में फिल्म की झलक की दिखी है।

जानें टीजर में क्या है?

एक मिनट 26 सेकंड के टीजर में देखा जा सकता है कि तरबूज में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। दूध और पनीर में मिलावट की जा रही है। इसी तरह से फसल में कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीजर में दिखाया गया है कि मिलावटी और जहरीला खाना खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं।

जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

टीजर में किसी भी मुख्य कलाकार को नहीं दिखाया गया है। इसमें डेटा खाने पीने में मिलावट की तस्वीरें और वीडियो दिखाई गई हैं। टीजर के आखिर में बताया गया है कि फिल्म 24 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। इसके निर्देशक चेतन डीके होंगे।

क्या हो सकती है ‘द इंडिया स्टोरी’ की कहानी?

‘द इंडिया स्टोरी’ (The India Story) का टीजर एक ऐसी कहानी की झलक देता है, जिसमें आज के मद्दे होंगे। इसमें दिखाया जाएगा कि खाने-पीने की चीजों में कैसे मिलावट की जाती और यह हमें कैसे बीमार कर रहा है। यह फिल्म लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी और जागरूक करेगी।