CJP Protest: सलमान खान ने छात्रों से की घर लौटने की अपील, जानिए सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहा?

नई दिल्ली। जंतर—मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों को देशभर से स्पोर्ट मिल रहा है। साथ ही बॉलीवुड के सितारे भी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। सलमान खान ने भी छात्रों का समर्थन किया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद सलमान खान ने सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्ट शेयर किया है।

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पढ़ाई और सुरक्षा, दोनों ही मामलों में छात्र हमारी पहली प्राथमिकता हैं, इसलिए उन्हें और उनके माता-पिता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है और मुझे यकीन है कि वे इस पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए छात्रों, प्लीज़ अपने माता-पिता के पास और घर लौट जाइए।

The students are at top priority, educationally n security-wise, so they need not worry and have their parents worried for them. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So… pic.twitter.com/89Ykfs5r4k — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 23, 2026

इसके साथ ही सोनम वांगचुक को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा, सोनम, बस हो गया। इसे और आगे मत बढ़ाओ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस जज़्बे को किसी और दिन के लिए बचाकर रखना (हालांकि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी) और कुछ खा-पी लो। अगर चाहो तो मैं घर से खाना भेज दूंगा।