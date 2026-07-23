  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. CJP Protest: सलमान खान ने छात्रों से की घर लौटने की अपील, जानिए सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहा?

CJP Protest: सलमान खान ने छात्रों से की घर लौटने की अपील, जानिए सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहा?

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पढ़ाई और सुरक्षा, दोनों ही मामलों में छात्र हमारी पहली प्राथमिकता हैं, इसलिए उन्हें और उनके माता-पिता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है और मुझे यकीन है कि वे इस पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए छात्रों, प्लीज़ अपने माता-पिता के पास और घर लौट जाइए।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। जंतर—मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों को देशभर से स्पोर्ट मिल रहा है। साथ ही बॉलीवुड के सितारे भी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। सलमान खान ने भी छात्रों का समर्थन किया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद सलमान खान ने सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्ट शेयर किया है।

पढ़ें :- सीजेपी का कल देशव्यापी प्रदर्शन, एवरी डिस्ट्रिक्ट, वन डे, वन डिमांड का संदेश

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पढ़ाई और सुरक्षा, दोनों ही मामलों में छात्र हमारी पहली प्राथमिकता हैं, इसलिए उन्हें और उनके माता-पिता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है और मुझे यकीन है कि वे इस पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए छात्रों, प्लीज़ अपने माता-पिता के पास और घर लौट जाइए।

पढ़ें :- सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने को तैयार लेकिन सरकार के सामने रखी ये शर्तें

इसके साथ ही सोनम वांगचुक को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा, सोनम, बस हो गया। इसे और आगे मत बढ़ाओ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस जज़्बे को किसी और दिन के लिए बचाकर रखना (हालांकि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी) और कुछ खा-पी लो। अगर चाहो तो मैं घर से खाना भेज दूंगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

CJP Protest: सलमान खान ने छात्रों से की घर लौटने की अपील, जानिए सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहा?

CJP Protest: सलमान खान ने छात्रों से की घर लौटने की अपील,...

Delhi Student Protest : आलिया भट्ट ने छात्रों के संघर्ष का किया खुलकर समर्थन, बोलीं- उनकी हिम्मत के आगे मैं नतमस्तक हूं

Delhi Student Protest : आलिया भट्ट ने छात्रों के संघर्ष का किया...

Video-रैपर बादशाह लेंगे दूसरी पत्नी से भी तलाक! रोते हुए ईशा रिखी ने किया ऐसा पोस्ट कि फैन्स में मची हलचल

Video-रैपर बादशाह लेंगे दूसरी पत्नी से भी तलाक! रोते हुए ईशा रिखी...

'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस आयशा खान ने पूछा सड़क पर खड़ा होना कब से हो गया अपराध, न नारेबाजी की, न थी भीड़ का हिस्सा, फिर क्यों पकड़ा?

'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस आयशा खान ने पूछा सड़क पर खड़ा होना कब...

जिस फ्लैट का किराया देना मुश्किल था, वही खरीदा लिया! कार्तिक आर्यन की संघर्ष से सुपरस्टार बनने की कहानी

जिस फ्लैट का किराया देना मुश्किल था, वही खरीदा लिया! कार्तिक आर्यन...

सलमान खान ने छात्रों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बोले- मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए

सलमान खान ने छात्रों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बोले- मुझे यह...