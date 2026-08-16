वाराणसी एयरपोर्ट पर फायरिंग की घटना आई सामने, दो लोग हुए घायल

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट (Varanasi Airport) पर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें दो लोग घायल हो गए हैं। आजमगढ़ का एक यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से मुम्बई जाने वाला था। उसके पास पिस्टल और मैगजीन भी थी। यात्री ने अपनी पिस्टल और मैगजीन को डिक्लेयर भी किया था। इस दौरान अचानक पिस्टल से गोली चल गई और जमीन से लड़ने के बाद पास खड़े एक लड़के और महिला को लग गई है। महिला के जांघ और लड़के के हाथ मे गोली लगी है। दोनों को आनन-फानन में हरहुआ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की पूरी जांच अब वाराणसी पुलिस (Varanasi Police) और एयरपोर्ट अथॉरिटी (Airport Authority) कर रही है। वाराणसी (Varanasi) के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Lal Bahadur Shastri International Airport) का मामला है।

सूत्रों के अनुसार घायल महिला का नाम सुमन कुमारी और युवक का नाम रोहित राज है। घटना के बाद टर्मिनल भवन में अफरातफरी मच गई। दोनों घायलों को तत्काल एंबुलेंस से हरहुआ स्थित न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।

एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार, रविवार 16 अगस्त को सुबह करीब 9:30 बजे मुंबई जाने वाली उड़ान संख्या आईएक्स-1810 से यात्रा करने वाले एक यात्री ने अपनी पत्नी के साथ सफर के लिए हथियार घोषित किया था। विमान में ले जाने के लिए घोषित हथियार की जांच एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान यात्री के हथियार से एक राउंड फायर हो गया। गोली की चपेट में आने से एएआईसीएलएएस के दो स्क्रीनर्स घायल हो गए।