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AUS vs BAN Test : बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर रौंदकर रचा इतिहास, इस मामले में भारत-पाकिस्तान को पीछे छोड़ा

AUS vs BAN Test : बांग्लादेश क्रिकेट के लिए आज (16 अगस्त) एक अहम दिन है। नज़मुल हुसैन शांतो की अगुवाई वाली टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में मैच जीता है। डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में नौ विकेट से मिली, यह जीत उन सभी टीमों के लिए एक बड़ी चेतावनी के रूप में है, जो बांग्लादेश को रेड बॉल क्रिकेट एक कमजोर टीम मानते हैं। इसके साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने 1-0 से बढ़त बना ली है।

By Abhimanyu 
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AUS vs BAN Test : बांग्लादेश क्रिकेट के लिए आज (16 अगस्त) एक अहम दिन है। नज़मुल हुसैन शांतो की अगुवाई वाली टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में मैच जीता है। डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में नौ विकेट से मिली, यह जीत उन सभी टीमों के लिए एक बड़ी चेतावनी के रूप में है, जो बांग्लादेश को रेड बॉल क्रिकेट एक कमजोर टीम मानते हैं। इसके साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने 1-0 से बढ़त बना ली है।

पढ़ें :- डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 198 रन पर ढेर, बांग्लादेश के खिलाफ अब तक का सबसे कम स्कोर, हसन ने झटके 6 विकेट

ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने वाली बांग्लादेश सबसे तेज़ एशियाई टीम है; उसने सिर्फ़ 3 टेस्ट में यह कारनामा किया, जबकि पाकिस्तान (7) और भारत (12) ने ज़्यादा समय लिया। वहीं, श्रीलंका 15 कोशिशों के बाद भी कोई जीत हासिल नहीं कर पाया है। बांग्लादेश की 9 विकेट से जीत, विकेट के अंतर से उनकी दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट जीत है; इससे बड़ी जीत 2024 में रावलपिंडी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 10 विकेट से मिली जीत थी। 1995 के बाद यानी 31 सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर भारत के अलावा किसी दूसरी एशियाई टीम से टेस्ट मैच हारा है। 2022 में माउंट मौनगानुई में मिली शानदार जीत के बाद, SENA देशों में बांग्लादेश की यह दूसरी टेस्ट जीत है।

ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों में बांग्लादेश की यह पहली टेस्ट जीत है। साथ ही, 2017 में मीरपुर में मिली जीत के बाद, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सात टेस्ट मैचों में यह उनकी दूसरी जीत है।बांग्लादेश ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी! उन्होंने टेस्ट खेलने वाले नंबर 1 देश को अपने ही घर में नीचा दिखाया है! यह आधुनिक टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े उलटफेरों में से एक है! खासतौर पर तब जब वे 54 रन पर आउट हो गए और पिछले हफ्ते इसी स्थान पर सीए इलेवन के खिलाफ एक पारी से हार गए, उन्हें किसने मौका दिया होगा? लेकिन उन्होंने अपने इस प्रदर्शन से न सिर्फ क्रिकेट पंडितों का मुंह बंद कर दिया है बल्कि उनके होश उड़ा दिए हैं।

बांग्लादेश ने विभिन्न परिस्थितियों के लिए एक कठिन चरित्र और एक आदर्श मिश्रण विकसित किया है। रेड-बॉल क्रिकेट में दौरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे कठिन देशों में से एक है। यह सिर्फ बांग्लादेश के लिए एक ठोस जीत नहीं है, यह अन्य सभी देशों के लिए एक बयान है कि वे दूर की परिस्थितियों में भी एक ताकत बन सकते हैं।

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