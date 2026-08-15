Independence Day 2026: आजादी के जश्न में डूबा बॉलीवुड, सितारों ने ऐसे दी देशवासियों को शुभकामनाएं

Independence Day 2026: राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों तक आजादी के जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड भी देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो शेयर कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

अभिनेता अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने भारत को केवल एक देश नहीं, बल्कि हर भारतीय की पहचान बताया। अपने संदेश में उन्होंने देश की विविधता का जिक्र करते हुए एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने की बात कही। अनुपम खेर ने भारत के विकास और बेहतर भविष्य की कामना भी की।

भारत में और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। 🇮🇳

भारत सिर्फ़ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान है। इसकी मिट्टी की खुशबू, अलग-अलग भाषाएँ, पहनावे, त्योहार, धर्म और परंपराएँ—सब अलग होकर भी हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं। यही भारत की सबसे… pic.twitter.com/ciDh53Pjle — Anupam Kher (@AnupamPKher) August 14, 2026

वहीं अक्षय कुमार ने तिरंगे से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने संदेश में उम्मीद, बेहतर भविष्य और तिरंगे की शान हमेशा कायम रहने की कामना की। उनका संदेश देशभक्ति और सकारात्मक सोच से जुड़ा नजर आया।

Also Read- लखनऊ: सुल्तानपुर हाईवे पर ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, चार की मौत

हमारे तिरंगे की शान यूँ ही बनी रहे, हर दिल में उम्मीद और हर आँख में एक बेहतर कल का सपना रहे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 🇮🇳 जय हिंद! pic.twitter.com/ymenfpicLd — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 15, 2026

बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास अंदाज में नजर आईं। उन्होंने साड़ी पहनकर तिरंगा लहराते हुए वीडियो शेयर किया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच भी साझा की।

अभिनेता सनी देओल ने भी इस मौके पर अपनी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ की वीडियो क्लिप शेयर की और फैंस को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उनकी पोस्ट में देश के इतिहास और आजादी से जुड़े भाव देखने को मिले।

Also Read-PM Modi : रेयर अर्थ मिनरल्‍स पर PM मोदी का ऐलान , आत्‍मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा देश

कुल मिलाकर, बॉलीवुड सितारों के इन संदेशों ने स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और खास बना दिया। सोशल मीडिया पर तिरंगे और देशभक्ति से जुड़ी पोस्ट के जरिए सितारे अपने अंदाज में देश के प्रति सम्मान और गर्व जाहिर कर रहे हैं।