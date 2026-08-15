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Independence Day 2026: आजादी के जश्न में डूबा बॉलीवुड, सितारों ने ऐसे दी देशवासियों को शुभकामनाएं

भारत आज 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देशभर में आजादी के इस खास दिन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड के बड़े सितारे तक देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई फिल्मी सितारों ने तिरंगे के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

By Kalpna Pandey 
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Independence Day 2026:  राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों तक आजादी के जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड भी देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो शेयर कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

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अभिनेता अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने भारत को केवल एक देश नहीं, बल्कि हर भारतीय की पहचान बताया। अपने संदेश में उन्होंने देश की विविधता का जिक्र करते हुए एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने की बात कही। अनुपम खेर ने भारत के विकास और बेहतर भविष्य की कामना भी की।

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वहीं अक्षय कुमार ने तिरंगे से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने संदेश में उम्मीद, बेहतर भविष्य और तिरंगे की शान हमेशा कायम रहने की कामना की। उनका संदेश देशभक्ति और सकारात्मक सोच से जुड़ा नजर आया।

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बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास अंदाज में नजर आईं। उन्होंने साड़ी पहनकर तिरंगा लहराते हुए वीडियो शेयर किया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच भी साझा की।

Independence Day 2026

अभिनेता सनी देओल ने भी इस मौके पर अपनी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ की वीडियो क्लिप शेयर की और फैंस को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उनकी पोस्ट में देश के इतिहास और आजादी से जुड़े भाव देखने को मिले।

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Independence Day 2026 (2)

कुल मिलाकर, बॉलीवुड सितारों के इन संदेशों ने स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और खास बना दिया। सोशल मीडिया पर तिरंगे और देशभक्ति से जुड़ी पोस्ट के जरिए सितारे अपने अंदाज में देश के प्रति सम्मान और गर्व जाहिर कर रहे हैं।

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