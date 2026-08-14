Census 2027 : जनगणना टीम आने वाली है आपके घर, जानें कौन-कौन से पूछे जाएंगे 40 सवाल? गृह मंत्रालय ने जारी की सूची

भारत की जनगणना 2027 (Census of India 2027) के लिए 40 सवालों की सूची गृह मंत्रालय (MHA) ने जारी कर दी है। इसके तहत जनगणना अधिकारी (Census Official) अपने-अपने स्थानीय क्षेत्र की निर्धारित सीमाओं के भीतर घर-घर जाकर ‘हाउसहोल्ड शेड्यूल’ के माध्यम से आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे।
नई दिल्ली। भारत की जनगणना 2027 (Census of India 2027) के लिए 40 सवालों की सूची गृह मंत्रालय (MHA) ने जारी कर दी है। इसके तहत जनगणना अधिकारी (Census Official) अपने-अपने स्थानीय क्षेत्र की निर्धारित सीमाओं के भीतर घर-घर जाकर ‘हाउसहोल्ड शेड्यूल’ के माध्यम से आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। अधिकारियों को प्रत्येक परिवार से इस सूची में शामिल सभी 40 सवाल पूछकर संबंधित विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनगणना 2027 (Census 2027) के लिए देशभर से व्यवस्थित और व्यापक आंकड़े जुटाए जा सकें।
ये हैं जनगणना 2027 में पूछे जाने वाले 40 सवाल
1- व्यक्ति का नाम क्या है?
2- परिवार के मुखिया से व्यक्ति का क्या संबंध है?
3- व्यक्ति का लिंग क्या है?
4- व्यक्ति की जन्मतिथि और आयु (पूर्ण वर्षों में) क्या है?
5- व्यक्ति की वर्तमान वैवाहिक स्थिति क्या है?
6- विवाह के समय व्यक्ति की आयु (पूर्ण वर्षों में) कितनी थी?
7- पति/पत्नी का नाम क्या है?
8- व्यक्ति द्वारा घोषित राष्ट्रीयता क्या है?
9- व्यक्ति का धर्म क्या है?
10- क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित है? उसकी जाति क्या है?
11- पिता का विवरण क्या है?
12- माता का विवरण क्या है?
13- क्या व्यक्ति को किसी प्रकार की दिव्यांगता है?
14- व्यक्ति की मातृभाषा क्या है और वह अन्य कौन-कौन सी भाषाएँ जानता है?
15- व्यक्ति की साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति क्या है?
16- क्या व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहा/रही है?
17- व्यक्ति द्वारा प्राप्त उच्चतम शैक्षणिक योग्यता तथा उसकी स्ट्रीम/विषय क्या है?
18- क्या व्यक्ति ने पिछले एक वर्ष के दौरान किसी समय काम किया है?
19- व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि की श्रेणी क्या है?
20- व्यक्ति का व्यवसाय/पेशा क्या है?
21- व्यक्ति किस प्रकार के उद्योग, व्यापार या सेवा से जुड़ा है?
22- व्यक्ति किस श्रेणी का कामगार है?
23- सीमांत, अर्ध-सीमांत और गैर-कामगार व्यक्ति किस प्रकार की गैर-आर्थिक गतिविधि में शामिल है?
24- क्या सीमांत, अर्ध-सीमांत या गैर-कामगार व्यक्ति काम की तलाश कर रहा है अथवा काम के लिए उपलब्ध है?
25- व्यक्ति अपने कार्यस्थल तक किस साधन से जाता है?
26- व्यक्ति का जन्म स्थान क्या है?
27- व्यक्ति का पिछला निवास स्थान कौन-सा था?
28- व्यक्ति के प्रवास का कारण क्या है?
29- पिछले प्रवास के बाद से व्यक्ति इस गांव/शहर में कितने समय से रह रहा है?
30- व्यक्ति का स्थायी आवासीय पता क्या है?
31- वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही महिला के वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या कितनी है?
32- वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही महिला द्वारा अब तक जीवित जन्म दिए गए बच्चों की कुल संख्या कितनी है?
33- वर्तमान में विवाहित महिला ने पिछले एक वर्ष के दौरान कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया है?
34- व्यक्ति ने कोविड-19 का टीका कहां लगवाया था?
35- व्यक्ति के कुल कितने बैंक खाते हैं?
36- व्यक्ति का मोबाइल नंबर क्या है? (यदि उपलब्ध हो)
37- व्यक्ति का आधार नंबर क्या है? (यदि उपलब्ध हो)
38- व्यक्ति का वोटर आईडी नंबर क्या है? (यदि उपलब्ध हो)
39- भारतीय पासपोर्ट धारक होने की स्थिति में व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर क्या है?
40- क्या व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है?