जमीन के लालच में हद पार, मृत पिता के शव से लगवाया अंगूठा, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद क्षेत्र के खड़ौहा गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन और संपत्ति अपने नाम कराने की नीयत से एक बेटे ने अपने मृत पिता के शव के अंगूठे का निशान सादे कागज पर लगवाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी 75 वर्षीय छत्रपाल की मौत हो गई थी। आरोप है कि अंतिम संस्कार से पहले उनके बेटे महेंद्र ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मृतक के हाथ का अंगूठा सादे कागज पर लगवाया। ग्रामीणों ने जब यह दृश्य देखा तो वे हैरान रह गए। कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, 75 वर्षीय छत्रपाल और उनकी पत्नी का बेटे महेंद्र-बहू लक्ष्मी से लंबे समय से विवाद था। आरोप है कि दोनों बुजुर्ग माता-पिता के साथ मारपीट करते थे और 2023 में उन्हें घर से निकाल दिया था। बेटियों की सेवा से खुश छत्रपाल ने अपनी साढ़े छह बीघा जमीन में से तीनों बेटियों को एक-एक बीघा देने का फैसला किया था और बेटे-बहू को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। 7 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर महेंद्र उन्हें इलाज कराने के बहाने अपने साथ ले गया, लेकिन 9 जुलाई को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि अंतिम संस्कार से पहले महेंद्र ने चचेरे भाई की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए पिता के शव के अंगूठे का निशान सादे कागज पर लगवाया।

वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा करते हुए पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है। अब जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि मृतक के अंगूठे के निशान का इस्तेमाल किस दस्तावेज के लिए किया जाना था और संपत्ति से जुड़े मामले में इसकी क्या भूमिका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच के बाद ही आरोपों की पूरी सच्चाई और आगे की कानूनी कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी।

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कल्पना पांडेय