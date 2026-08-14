केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली AIIMS में भर्ती, डॉक्टरों ने जारी किया हेल्थ अपडेट

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा (Union Minister of Health and Family Welfare JP Nadda) को अस्वस्थ महसूस होने पर दिल्ली के एम्स अस्पताल (AIIMS Delhi) में भर्ती कराया गया। उन्हें 13 अगस्त की शाम को बेचैनी महसूस हुई थी। डॉक्टरों ने उनकी तत्काल जांच की, जिसमें हृदय संबंधी परीक्षण भी शामिल थे। मंत्री नड्डा को बेचैनी की शिकायत के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनकी गहन जांच की। इस जांच प्रक्रिया में हृदय की नसों का एंजियोग्राफी टेस्ट भी शामिल था। यह परीक्षण हृदय की धमनियों की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है।

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी आवश्यक चिकित्सा प्रोटोकॉल (Medical Protocol) का पालन किया जा रहा है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, जो एक राहत की बात है। उन्हें एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग (Cardiology Department) में विशेष निगरानी में रखा गया है। उच्च पदस्थ अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है।

जेपी नड्डा एम्स में भर्ती

जेपी नड्डा (JP Nadda) को बेचैनी महसूस होने के तुरंत बाद एम्स लाया गया था। डॉक्टरों ने बिना किसी देरी के उनकी प्रारंभिक जांच शुरू की। हृदय की नसों की एंजियोग्राफी टेस्ट एक महत्वपूर्ण कदम था। यह टेस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि हृदय संबंधी कोई गंभीर समस्या न हो। चिकित्सा दल उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। उनकी सेहत को लेकर किसी भी तरह की चिंता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

डॉक्टरों की निगरानी में हो रहा इलाज

केंद्रीय मंत्री को एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग (Cardiology Department) में भर्ती किया गया है। यह विभाग हृदय रोगों के उपचार में विशेषज्ञता रखता है। उन्हें चौबीसों घंटे डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में रखा गया है। उनकी सभी महत्वपूर्ण शारीरिक गतिविधियों की नियमित रूप से जांच की जा रही है।