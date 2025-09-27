  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे केरल, माता अमृतानंदमयी की 72वीं जयंती में होंगे शामिल

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे केरल, माता अमृतानंदमयी की 72वीं जयंती में होंगे शामिल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शनिवार सुबह तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और राज्य में पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। नड्डा कोल्लम में आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी की 72वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और बाद में राज्य के भाजपा नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें भी करेंगे।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (Union Minister JP Nadda) शनिवार सुबह तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और राज्य में पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। नड्डा कोल्लम में आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी (Spiritual Guru Mata Amritanandamayi) की 72वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और बाद में राज्य के भाजपा नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें भी करेंगे। नड्डा कोल्लम जिले के वल्लिकावु स्थित अमृतपुरी आश्रम में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। माता अमृतानंदमयी, जिन्हें प्यार से अम्मा के नाम से जाना जाता है उनके वार्षिक कार्यक्रम में जाएंगे।

पढ़ें :- लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन पर बोले सांसद प्रमोद तिवारी: कहा- गिरफ्तारी से नहीं सुधरेंगे हालात, पीएम मोदी पूरे करने अपने वादे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोल्लम में थमाराकुलम के पल्लीथोट्टम में स्थित द क्विलोन बीच होटल एंड कन्वेंशन सेंटर (The Quilon Beach Hotel & Convention Centre) में भाजपा के राज्य पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में संगठनात्मक तैयारियों, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों (civic elections) और केरल में पार्टी के जमीनी स्तर के नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को नड्डा ने चल रहे सेवा पखवाड़ा पहल के तहत राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। यह अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के साथ शुरू हुआ और यह स्वच्छता ही सेवा आंदोलन के तहत सेवा और स्वच्छता के लिए भाजपा के राष्ट्रीय आह्वान का हिस्सा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन पर बोले सांसद प्रमोद तिवारी: कहा- गिरफ्तारी से नहीं सुधरेंगे हालात, पीएम मोदी पूरे करने अपने वादे

लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन पर बोले सांसद प्रमोद तिवारी: कहा- गिरफ्तारी...

बीएमडब्लू कार दुर्घटना के मामले में आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी

बीएमडब्लू कार दुर्घटना के मामले में आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक...

भारत की हवाई रक्षा होगी मजबूत, तीस हजार करोड़ के अनंत शस्त्र खरीदेगी सेना

भारत की हवाई रक्षा होगी मजबूत, तीस हजार करोड़ के अनंत शस्त्र...

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का किया नेतृत्व, आतंवाद पर सभी ने दिखाया कड़ा रुख, अगले वर्ष भारत में होनी है बैठक

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का किया नेतृत्व, आतंवाद...

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे केरल, माता अमृतानंदमयी की 72वीं जयंती में होंगे शामिल

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे केरल, माता अमृतानंदमयी की 72वीं...

यूएनजीए के बाहर बांग्लादेशियों ने मुहम्मद यूनुस पर लगाया हिंदूओं पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप, अंदर दे रहे थे भाषण

यूएनजीए के बाहर बांग्लादेशियों ने मुहम्मद यूनुस पर लगाया हिंदूओं पर हमला...