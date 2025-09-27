भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे केरल, माता अमृतानंदमयी की 72वीं जयंती में होंगे शामिल

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (Union Minister JP Nadda) शनिवार सुबह तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और राज्य में पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। नड्डा कोल्लम में आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी (Spiritual Guru Mata Amritanandamayi) की 72वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और बाद में राज्य के भाजपा नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें भी करेंगे। नड्डा कोल्लम जिले के वल्लिकावु स्थित अमृतपुरी आश्रम में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। माता अमृतानंदमयी, जिन्हें प्यार से अम्मा के नाम से जाना जाता है उनके वार्षिक कार्यक्रम में जाएंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोल्लम में थमाराकुलम के पल्लीथोट्टम में स्थित द क्विलोन बीच होटल एंड कन्वेंशन सेंटर (The Quilon Beach Hotel & Convention Centre) में भाजपा के राज्य पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में संगठनात्मक तैयारियों, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों (civic elections) और केरल में पार्टी के जमीनी स्तर के नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को नड्डा ने चल रहे सेवा पखवाड़ा पहल के तहत राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। यह अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के साथ शुरू हुआ और यह स्वच्छता ही सेवा आंदोलन के तहत सेवा और स्वच्छता के लिए भाजपा के राष्ट्रीय आह्वान का हिस्सा है।