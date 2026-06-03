  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Teacher Recruitment Scam : अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया

Teacher Recruitment Scam : अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक टीम बुधवार को कोलकाता में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के घर पहुंची। ईडी के अधिकारियों ने उन्हें प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam) से जुड़े धन शोधन मामले (Money Laundering Cases) में समन दिया है।

By santosh singh 
Updated Date

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक टीम बुधवार को कोलकाता में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के घर पहुंची। ईडी के अधिकारियों ने उन्हें प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam) से जुड़े धन शोधन मामले (Money Laundering Cases) में समन दिया है। अधिकारियों ने बताया कि अभिषेक बनर्जी को 15 जून को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इस दिन उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देने होंगे। यह पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित गड़बड़ियों और अवैध लेनदेन से जुड़ा है।

पढ़ें :- TMC Split : टीएमसी के बागी MLA ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा पहुंचे विधानसभा, 59 विधायकों के समर्थन का दावा

ईडी (ED) की इस कार्रवाई  के साथ ही राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee)  पहले भी कई बार केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर चुके हैं। इस नई कार्रवाई ने बंगाल की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल इस मामले में बहुत विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन समन मिलने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) का अगला कदम क्या होगा। टीएमसी नेतृत्व और खुद अभिषेक बनर्जी इस नए नोटिस पर क्या रुख अपनाते हैं? यह देखना काफी अहम होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Grooming Gang Scandal : 13 साल उम्र, 3 साल में 700 लोगों ने किया रेप ,ब्रिटेन की संसद में ग्रूमिंग गैंग पीड़ितों की गवाही, ज्यादातर आरोपी पाकिस्तानी मूल के

Grooming Gang Scandal : 13 साल उम्र, 3 साल में 700 लोगों...

Teacher Recruitment Scam : अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया

Teacher Recruitment Scam : अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, 15 जून...

ममता बनर्जी की TMC में बड़ी टूट, विधानसभा स्पीकर ने बागी ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की दी मान्यता

ममता बनर्जी की TMC में बड़ी टूट, विधानसभा स्पीकर ने बागी ऋतब्रत...

Breaking News : कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से फिरहाद हकीम ने दिया इस्तीफा

Breaking News : कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से फिरहाद हकीम...

शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगर नहीं दिया इस्तीफा, तो छह जून को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे सोनम वांगचुक

शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगर नहीं दिया इस्तीफा, तो छह जून को...

SBI Mutual Fund IPO: साल 2027 में होगी लिस्टिंग, चेयरमैन ने किया खुलासा

SBI Mutual Fund IPO: साल 2027 में होगी लिस्टिंग, चेयरमैन ने किया...