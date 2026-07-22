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संसद में छात्रों के मुद्दे पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बोले- “क्या बेटियों के कपड़े फाड़ देंगे आप?”

संसद के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने छात्रों से जुड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल किया...

By Harsh 
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नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने छात्रों से जुड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल किया, “क्या बेटियों के कपड़े फाड़ देंगे आप?” उनके इस बयान के बाद सदन में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ किसी भी तरह की सख्ती उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की।

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इस दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और प्रिया सरोज भी सदन में उनके साथ मौजूद रहीं। विपक्षी दलों ने भी छात्रों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा और पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की मांग की। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि छात्रों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए वह तैयार है और तथ्यों के आधार पर सदन को पूरी जानकारी दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मामलों में संबंधित एजेंसियां अपने दायित्वों के अनुसार कार्य करती हैं।

अखिलेश यादव का यह बयान अब संसद के बाहर भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो तेजी से साझा किए जा रहे हैं। विपक्ष इसे छात्रों की आवाज़ उठाने की कोशिश बता रहा है, जबकि सत्तापक्ष इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा मान रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर बहस तेज होने की संभावना है।

रिपोर्ट: कल्पना पाण्डे

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