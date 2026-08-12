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Oracle layoffs : दिग्ग्ज टेक ओरेकल फिर करेगी कर्मचारियों की छंटनी, इस माह से शुरू हो सकती है कटौती

दिग्ग्ज टेक कंपनी ओरेकल एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार,कंपनी अपने Artificial Intelligence Infrastructure के लिए अरबों डॉलर का कर्ज ले रही है और साथ ही अपने पेरोल खर्च को भी कम करना चाहती है।

By अनूप कुमार 
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Oracle layoffs : दिग्ग्ज टेक कंपनी ओरेकल एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार,कंपनी अपने Artificial Intelligence Infrastructure के लिए अरबों डॉलर का कर्ज ले रही है और साथ ही अपने पेरोल खर्च को भी कम करना चाहती है। रिपोर्ट के अनुसार, मैनेजरों से संभावित रूप से प्रभावित कर्मचारियों की पहचान करने को कहा गया है। कुछ टीमों में कर्मचारियों की संख्या में दो अंकों के प्रतिशत तक कमी हो सकती है। हालांकि, ओरेकल ने अभी इस संभावित छंटनी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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यह संभावित छंटनी ऐसे समय में हो रही है जब ओरेकल ने इस साल की शुरुआत में भी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की थी। हाल ही में रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चला है कि 31 मई, 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) के दौरान कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में 21,000 (यानी 13%) की कमी आई, जिसमें छंटनी भी शामिल थी।

ओरेकल ने अपनी सालाना फाइनेंशियल रेगुलेटरी फाइलिंग (Financial Regulatory Filing) में कहा, “हमारे कामकाज में AI टेक्नोलॉजी को अपनाने और लागू करने के कारण हमारे कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है और आगे भी आ सकती है।”

कंपनी ने बताया कि अभी उसके पास लगभग 141,000 कर्मचारी हैं। हालांकि, नई संभावित छंटनी में कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कुछ टीमों में कटौती का स्तर दो अंकों के प्रतिशत तक पहुंचने की बात कही गई है।

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