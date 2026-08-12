राम मंदिर BJP के लिए पहले राष्ट्रीय मुद्दा था, अब ‘चढ़ावा चोरी’ पर सवाल पूछो तो मोदी सरकार ‘स्टेट सब्जेक्ट’ बताकर झाड़ रही है पल्ला : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ तौर पर बल प्रयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर एकत्र होते हैं तो उन पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित तौर पर एके-47 से फायरिंग किए जाने का भी दावा किया। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि क्या सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और क्या विपक्ष से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह चुपचाप बैठा रहे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हजारों छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं और पैलेट गन चलाई जाती है, तो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। विपक्ष जनता और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाता रहेगा।

कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या हम भी मीडिया की तरह चुप बैठें? जब सरकार छात्रों पर लाठी चलवाती हो, पेलेट गन और AK-47 चलवाती है तो क्या इसके लिए सरकार जवाबदेह नहीं है? क्या मीडिया की तरह हम भी चुप बैठ जाएं। आप (मीडिया) ये चाहते हो?

प्रियंका गांधी ने कहा कि जब चुनाव से पहले BJP को राजनीति करनी थी, तब राम मंदिर पूरे देश का विषय था, लेकिन जब ‘चढ़ावा चोरी’ के बाद मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसे ‘स्टेट सब्जेक्ट’ बताकर कहते हैं। हम जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश के करोड़ों रामभक्तों ने अपनी आस्था से राम मंदिर में चढ़ावा दिया है। ये प्रदेश का नहीं पूरे देश का विषय है।