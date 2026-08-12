राहुल गांधी, बोले- अमित शाह में ऐसा क्या खास है कि जब मीडिया चुप होकर खड़ा हो जाता है? जबकि देश का छात्र मोदी सरकार से नहीं डरता

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बुधवार को संसद परिसर में रूबरू होते हुए कहा कि जब अमित शाह बोलते हैं, तो क्या आप (मीडिया) उन्हें टोकते हैं? उन्होंने कहा कि अमित शाह (Amit Shah) में ऐसा क्या खास है कि पूरा मीडिया चुप होकर खड़ा हो जाता है? राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि जब देश के छात्र नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमित शाह (Amit Shah) से नहीं डर रहे हैं, तो मीडिया को भी उनसे नहीं डरना चाहिए।
नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बुधवार को संसद परिसर में रूबरू होते हुए कहा कि जब अमित शाह बोलते हैं, तो क्या आप (मीडिया) उन्हें टोकते हैं? उन्होंने कहा कि अमित शाह (Amit Shah) में ऐसा क्या खास है कि पूरा मीडिया चुप होकर खड़ा हो जाता है? राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि जब देश के छात्र नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमित शाह (Amit Shah) से नहीं डर रहे हैं, तो मीडिया को भी उनसे नहीं डरना चाहिए।
जब अमित शाह बोलते हैं, तो क्या आप (मीडिया) उन्हें टोकते हैं?
अमित शाह में ऐसा क्या खास है कि पूरा मीडिया चुप होकर खड़ा हो जाता है?
जब देश के छात्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं डर रहे हैं, तो मीडिया को भी उनसे नहीं डरना चाहिए।
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अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है, उससे अब जबरन उसमें हवा भरने की जा रही है कोशिश
उन्होंने कहा कि अमित शाह में संसद आने की हिम्मत ही नहीं है। वो 20 दिनों से गायब हैं। अपने चैंबर में बैठे रहते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा न आ जाए। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है, उससे हवा निकल चुकी है। अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है।
अमित शाह में संसद आने की हिम्मत ही नहीं है।
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वो 20 दिनों से गायब हैं। अपने चैंबर में बैठे रहते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते।
उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा न आ जाए।
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झारखंड में जो हो रहा है, मैं उस मुद्दे पर चुप नहीं हूं
झारखंड में जो हो रहा है, मैं उस मुद्दे पर चुप नहीं हूं, खुलकर बोल रहा हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि हम अपने छात्रों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की हिंसा को पसंद नहीं करते।
झारखंड में जो हो रहा है- मैं उस मुद्दे पर चुप नहीं हूं, खुलकर बोल रहा हूं।
मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है- 'We do not appreciate any violence against our students.'
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