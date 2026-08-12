ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारण कर्ज में डूबे युवक ने की लूटपाट और हिंसा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

खम्मम। तेलंगाना के खम्मम जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत में डूबे एक 26 वर्षीय युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की लोहे की रॉड से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है।

कर्ज चुकाने के लिए रची साजिश

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मुख्य आरोपी की पहचान ऐथनाबोइना प्रशांत के रूप में हुई है, जो पिंडीप्रोलू गांव में चिकन की दुकान चलाता था। प्रशांत को ऑनलाइन सट्टेबाजी और शराब की लत थी, जिसके कारण वह भारी कर्ज में डूब चुका था। अपने इस कर्ज को चुकाने और पैसों का इंतजाम करने के लिए उसने लूटपाट की खौफनाक साजिश रची।

विरोध करने पर लोहे की रॉड से हमला

पिछले माह 17 जुलाई की रात, प्रशांत सोने के गहने लूटने के इरादे से अपने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला सुगुणा के घर में दाखिल हुआ। जब सुगुणा ने प्रशांत को घर में देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी प्रशांत ने पास रखी लोहे की भारी रॉड से बुजुर्ग महिला के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला के गले से सोने की चेन और सोने के कीमती मनके लूटकर फरार हो गया। बैंक में गिरवी रखा लूटा हुआ सोनाहत्या और लूट की इस वारदात के बाद प्रशांत ने चुराई हुई सोने की चेन अपने साले सरगंडा महेश (20) को सौंप दी। महेश ने इस अपराध में उसका साथ देते हुए खम्मम के एक स्थानीय बैंक में अपने नाम पर उस सोने को गिरवी रख दिया और उसके बदले करीब 1.50 लाख रुपये का लोन ले लिया।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

इस रूह कपा देने वाली घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। खम्मम के एसीपी ‘तिरुपति रेड्डी’ के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने वित्तीय लेनदेन और गिरवी रखे गए सोने के रिकॉर्ड्स की छानबीन की, जिससे पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही। पुलिस ने तिरुमलयपालेम रोड के पास नाकाबंदी कर मुख्य आरोपी ऐथनाबोइना प्रशांत और उसके साले सरगंडा महेश को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल, पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया सोना और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया कर रही है।