Video Viral : बेंगलुरु में कार ड्राइवर ने अपार्टमेंट के गेट में टक्कर मारी, सिक्योरिटी गार्ड ऐसे बाल-बाल बचा

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का एक चौंकाने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें तड़के सुबह एक सफेद कार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बंद गेट से टकराती हुई अंदर घुस गई और गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड बाल-बाल बच गया।

बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब 1:42 बजे की है। वीडियो में गाड़ी को काफी तेज रफ्तार से रिहायशी कॉम्प्लेक्स की ओर आते और फिर गेट से टकराते हुए देखा जा सकता है। गेट के पास खड़ा गार्ड टक्कर से कुछ पल पहले ही आती हुई कार को देख लेता है और तेजी से उसके रास्ते से हट जाता है।

जमीन पर जा गिरा सिक्योरिटी गार्ड

फुटेज में दिख रहा है कि कार ने गेट को इतनी जोर से टक्कर मारी कि बैरियर उड़कर दूर जा गिरा। टक्कर लगने से गार्ड का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, जबकि गाड़ी अपार्टमेंट परिसर के अंदर चली गई।

कुछ पल तक गार्ड जमीन पर ही पड़ा रहता है और फिर उठने की कोशिश करता हुआ दिखता है। इसके बाद आस-पास मौजूद लोग यह देखने के लिए एंट्री गेट की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि क्या हुआ है।

ऐसा लगता है कि गार्ड की तेजी से की गई प्रतिक्रिया ने एक बहुत गंभीर दुर्घटना को टाल दिया। इसके बाद से सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो गया है और लोग यह देखकर हैरान हैं कि वह गाड़ी की सीधी टक्कर से बाल-बाल कैसे बच गया।

खबरों के मुताबिक, अधिकारी फुटेज की जांच कर रहे हैं और साथ ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की सही जगह का पता लगाने और कार व उसके ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर उठाए गए सवाल

इस घटना ने उन सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है जो रिहायशी इमारतों में रात भर काम करते हैं और गाड़ियों के आने-जाने के रास्तों के पास तैनात रहते हैं। इस फ़ुटेज को देखकर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने गार्ड की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है तो कुछ ने रात के समय रिहायशी इलाकों में गाड़ी चलाने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं।

बाल-बाल बचने की यह घटना यह भी बताती है कि चलती गाड़ियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना कितना जरूरी है, भले ही अपार्टमेंट का एंट्री गेट शांत या सुनसान क्यों न लग रहा हो। एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई एक ही समय में अपनी एक्टिंग और जंपिंग स्किल्स दिखाना चाहता था। एक और यूजर ने कहा कि क्या जबरदस्त मूव्स थे! रिएक्शन टाइम भी कमाल का था।