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पंजाब के ड्रग संकट पर सियासी संग्राम, हरभजन सिंह के वीडियो पर मंत्री बलजीत कौर का पलटवार

पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार विवाद की वजह सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो बना है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए पंजाब में युवाओं के बीच नशे की समस्या को लेकर चिंता जताई...

By Harsh 
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डिजिटल डेस्क, पर्दाफाश।  पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार विवाद की वजह सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो बना है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए पंजाब में युवाओं के बीच नशे की समस्या को लेकर चिंता जताई। इसके बाद पंजाब सरकार की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने वीडियो की लोकेशन पर सवाल उठाते हुए हरभजन सिंह पर पलटवार किया।

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दरअसल वायरल वीडियो में दो युवक बेसुध हालत में सड़क किनारे पड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को नशे से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। हरभजन सिंह ने वीडियो साझा करते हुए कहा कि पंजाब और यहां के युवा बेहतर भविष्य के हकदार हैं। उन्होंने नशे की समस्या से निपटने के लिए ईमानदारी, जवाबदेही और तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई।

हरभजन सिंह की पोस्ट के बाद पंजाब की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दावा किया कि जिस वीडियो को पंजाब से जोड़कर पेश किया जा रहा है, वह पंजाब का नहीं बल्कि राजस्थान के श्रीगंगानगर का है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता राजनीतिक फायदे के लिए पंजाब की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि वीडियो को लेकर एक अहम बात यह भी है कि उसमें दिखाई दे रहे दोनों युवकों के नशे में होने की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है। ऐसे में केवल वायरल वीडियो के आधार पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सामने आने वाले वीडियो अक्सर सियासी आरोपों का आधार बन जाते हैं। अब विवाद का मुख्य सवाल यही है कि वायरल वीडियो वास्तव में कहां का है और उसमें नजर आ रहे युवकों की वास्तविक स्थिति क्या थी।

फिलहाल हरभजन सिंह के पोस्ट और बलजीत कौर के जवाब ने पंजाब में नशे को लेकर राजनीतिक बहस को एक बार फिर गर्म कर दिया है।

 

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