पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के कारण इमरजेंसी लैंडिंग, कोलाघाट में उतारा गया विमान

कोलाघाट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (West Bengal CM Suvendu Adhikari) के हेलीकॉप्टर की मंगलवार को खराब मौसम के कारण कोलाघाट में आपात लैंडिंग (Emergency Landing) कराई गई। अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्र में मौसम खराब (Bad Weather) होने के चलते हेलीकॉप्टर को एहतियातन उतारा गया। घटना में किसी के घायल होने या अन्य नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है।

On the way to west Midnapore CM Suvendu Adhikari chopper makes landing at Kolaghat due to bad weather and moving by road no technical glitches said official pic.twitter.com/n0WaJuB3u7 — Syeda Shabana (@JournoShabana) August 11, 2026