  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Punjab Assembly Elections 2027 : इंदिरा गांधी हत्याकांड में दोषी केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को इस पार्टी ने दिया टिकट

Punjab Assembly Elections 2027 : इंदिरा गांधी हत्याकांड में दोषी केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को इस पार्टी ने दिया टिकट

Punjab Assembly Elections 2027: पंजाब   विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। अकाली दल (वारिस पंजाब दे) पंजाब ने चुनाव के लिए अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने बस्सी पठाना विधानसभा सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है।

By santosh singh 
Updated Date

Punjab Assembly Elections 2027: पंजाब   विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। अकाली दल (वारिस पंजाब दे) पंजाब ने चुनाव के लिए अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने बस्सी पठाना विधानसभा सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सतवंत सिंह, 1984 के इंदिरा गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए केहर सिंह के बेटे हैं। पार्टी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा कार्यकारी अध्यक्ष तरसेम सिंह ने की। इस दौरान सांसद सरबजीत सिंह खालसा भी मौजूद रहे।

पढ़ें :- 2027 चुनाव की तैयारी में अखिलेश, प्रदेशभर में निकालेंगें ‘समाजवादी पीडीए रथ यात्रा’

सतवंत सिंह की सार्वजनिक पहचान फिलहाल मुख्य रूप से उनके पिता केहर सिंह के नाम से जुड़ी है। उनकी उम्र, शिक्षा, पेशा या किसी बड़े चुनावी पद की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

हालांकि, अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने उन्हें 2027 के लिए अपना पहला उम्मीदवार बनाकर यह संकेत जरूर दिया है कि पार्टी बस्सी पठाना में पंथक और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले चेहरे के जरिए चुनावी मैदान तैयार करना चाहती है।

केहर सिंह का नाम 1984 के मामले से जुड़ा

केहर सिंह का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले से जुड़ा रहा है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके दो सुरक्षा कर्मियों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। केहर सिंह पर इस हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था। अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा दी गई। 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दी गई।

अमृतपाल सिंह ने जेल से चुनाव जीता

अमृतपाल सिंह ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। 2022 में उन्होंने संगठन की कमान संभाली और पंजाब में पंथक मुद्दों को लेकर सक्रिय हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वर्तमान में वे सांसद हैं। अमृतपाल सिंह को 2023 में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई। जेल में रहते हुए भी उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। अब उनके पिता तरसेम सिंह पार्टी को चला रहे हैं।

कौन हैं फरीदकोट सांसद सरबजीत सिंह खालसा?

सरबजीत सिंह खालसा फरीदकोट लोकसभा सीट से सांसद हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फरीदकोट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। चुनाव के दौरान उन्होंने पंथक मुद्दों, सिख अधिकारों और पंजाब से जुड़े विभिन्न विषयों को प्रमुखता से उठाया।

सरबजीत सिंह खालसा अब अकाली दल (वारिस पंजाब दे) से जुड़े राजनीतिक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी की चुनावी रणनीति में उनका नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिका में अनियंत्रित पिकअप ट्रक ने डिवाइडर लांघकर कार को मारी टक्कर, आंध्र प्रदेश के 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत

अमेरिका में अनियंत्रित पिकअप ट्रक ने डिवाइडर लांघकर कार को मारी टक्कर,...

आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक पोरेल मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध

आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक पोरेल मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार,...

सनी देओल vs इमरान हाशमी: एडवांस बुकिंग में 'आवारापन 2' ने मारी बाजी, 'बंटवारा 1947' के छूटे पसीने

सनी देओल vs इमरान हाशमी: एडवांस बुकिंग में 'आवारापन 2' ने मारी...

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के कारण इमरजेंसी लैंडिंग, कोलाघाट में उतारा गया विमान

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के...

शिवसेना यूबीटी ने पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर हालिया हमले की तीखी आलोचना, केंद्र पर बोला हमला

शिवसेना यूबीटी ने पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर हालिया...

सोनिया गांधी बोलीं- मनमोहन सिंह को देश सबसे प्रभावशाली पीएम के तौर पर याद रखेगा, उनकी छवि खराब करने के लिए चलाया गया योजनाबद्ध और सुनियोजित अभियान

सोनिया गांधी बोलीं- मनमोहन सिंह को देश सबसे प्रभावशाली पीएम के तौर...