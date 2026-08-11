  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Surya Grahan 2026 : वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण कल, जानें सूतक काल के बारे में 

Surya Grahan 2026 : वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण कल, जानें सूतक काल के बारे में 

सूर्य ग्रहण अदृभुद खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। यह पूर्ण, आंशिक या वलयाकार (रिंग ऑफ फायर) हो सकता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Surya Grahan 2026 : सूर्य ग्रहण अदृभुद खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। यह पूर्ण, आंशिक या वलयाकार (रिंग ऑफ फायर) हो सकता है। खगोलविदों के साथ ही साथ ज्योतिष से जुड़े लोगों में भी ग्रहण को लेकर उत्सुकता रहती है।यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, रात 09.04 बजे होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय (पीक टाइम) रात 11.16 बजे पर होगा। ग्रहण का समापन 13 अगस्त को देर रात 01.27 बजे होगा। सूर्य ग्रहण कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा।

पढ़ें :- Surya Grahan 2026: अगस्त में इस तारीख को लगेगा सूर्य ग्रहण, करें ये काम

हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या के संयोग में पड़ रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल यहां लागू होगा।

भगवान की आराधना और मंत्र जाप करें. शांत मन से पूजा-पाठ करें. गर्भवती महिलाएं इस दौरान घर के अंदर रहें. ग्रहण समापन के बाद स्नान करें। ग्रहण के अगले दिन सुबह सूर्य से जुड़ी चीजों का दान करें।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ISKCON Temple Dress Code : इस्कॉन मंदिर में ड्रेस कोड लागू,शालीन कपड़े पहनने की अपील

ISKCON Temple Dress Code : इस्कॉन मंदिर में ड्रेस कोड लागू,शालीन कपड़े...

Surya Grahan 2026 : वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण कल, जानें सूतक काल के बारे में 

Surya Grahan 2026 : वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण कल, जानें सूतक...

स्पेस की दुनिया में नए शिखर पर भारत, NASA ने 'मून बेस मिशन' में पार्टनर बनने के लिए ISRO को दिया न्योता

स्पेस की दुनिया में नए शिखर पर भारत, NASA ने 'मून बेस...

Kanwad Yatra Shiva Bhakti : कांवड यात्रा शिव भक्ति , आस्था- तपस्या की जीवंत परंपरा , जानें सबसे पहली कांवड कौन लेकर चला

Kanwad Yatra Shiva Bhakti : कांवड यात्रा शिव भक्ति , आस्था- तपस्या...

Hariyali Amavasya 2026: हरियाली अमावस्या पर करें शिव पूजा, परमात्मा और प्रकृति की सेवा का विशेष फल है

Hariyali Amavasya 2026: हरियाली अमावस्या पर करें शिव पूजा, परमात्मा और प्रकृति...

11 अगस्त का राशिफल : इन 6 राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, जानें अपने भाग्य का हाल?

11 अगस्त का राशिफल : इन 6 राशियों के लिए बेहद शुभ...