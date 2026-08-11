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Kanwad Yatra Shiva Bhakti : कांवड यात्रा शिव भक्ति , आस्था- तपस्या की जीवंत परंपरा , जानें सबसे पहली कांवड कौन लेकर चला

कांवड़ यात्रा करोड़ों शिवभक्तों के लिए कांवड़ यात्रा आज भी भगवान शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और शिव भक्ति की जीवंत परंपरा है। कांवड को लेकर पौराणिक गंथों में अलग अलग कथाएं है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Kanwad Yatra Shiva Bhakti :  कांवड़ यात्रा करोड़ों शिवभक्तों के लिए कांवड़ यात्रा आज भी भगवान शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और शिव भक्ति की जीवंत परंपरा है। कांवड को लेकर पौराणिक गंथों में अलग अलग कथाएं है। समय के साथ कांवड़ यात्रा एक व्यक्तिगत साधना से बदलकर विशाल जनआस्था का रूप ले चुकी है। आज लाखों शिवभक्त हर वर्ष हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं।
हरिद्वार, गंगा और सावन का यह संबंध कांवड़ यात्रा को उत्तर भारत की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में स्थान देता है।

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कांवड़ एक विशेष प्रकार की लकड़ी या संरचना होती है, जिसके दोनों सिरों पर जल के पात्र बांधकर भक्त उसे कंधे पर उठाते हैं।

श्रावण मास में शिवभक्त हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख जैसे तीर्थों से गंगाजल लाकर भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा आज उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है।

समुद्र मंथन और शिव आराधना की मान्यता
कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर एक प्रमुख धार्मिक मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी है।कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और वे नीलकंठ कहलाए।

लोक परंपरा में माना जाता है कि शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए गंगाजल से उनका अभिषेक किया गया। इसी भावना ने आगे चलकर शिव को जल अर्पित करने की परंपरा को मजबूत किया।

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रावण और कांवड़ परंपरा
कई लोककथाओं में लंकापति रावण को भी पहला कांवड़िया माना जाता है।
मान्यता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसने तपस्या के बाद शिव को प्रसन्न करने के लिए जल अर्पित किया।

भगवान परशुराम और पहली कांवड़ की मान्यता
एक अन्य प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की।
कहा जाता है कि उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर बागपत क्षेत्र के पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया।
इसी कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परशुराम से जुड़ी कांवड़ परंपरा विशेष रूप से लोकप्रिय है।

 

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