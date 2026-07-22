डोनॉल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा- अगर होर्मुज में किया जहाज पर हमला, तो उड़ा देंगे पुल या पावर प्लांट

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में किसी भी अमेरिकी जहाज (US ship) पर हमला करने के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप (US President) ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर ईरान मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार का इस्तेमाल करके किसी जहाज पर हमला करता है, तो अमेरिका ईरान के एक पुल या बिजली संयंत्र को नष्ट कर देगा। इस कार्रवाई में तेहरान शहर (Tehran city) के निकट या भीतर स्थित संरचनाएं भी शामिल हो सकती हैं।

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, इन दोनों देशों के बीच टकराव का एक संभावित केंद्र बना हुआ है।

क्या पश्चिम एशिया में और गहराएगा संकट?

राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका ईरान की ओर से किसी भी प्रकार की आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके जवाब में कठोर कार्रवाई करेगा। इस चेतावनी का उद्देश्य ईरान को किसी भी प्रकार के सैन्य दुस्साहस से रोकना है, खासकर उस क्षेत्र में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

इस कड़े रुख से क्षेत्र में पहले से ही अस्थिरता का माहौल और बढ़ सकता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान इस चेतावनी पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या यह तनाव को कम करने में सहायक होता है या स्थिति को और अधिक जटिल बनाता है।

अब तक क्या हुआ?

अमेरिका ने लगातार 11वें दिन ईरान पर हमला किया है। इन हमलों में बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Bushehr Nuclear Power Plant) और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में स्थित लारक द्वीप के साथ-साथ तब्रीज और चाबहार में विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं।

ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले का दावा किया है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम (Prime Minister Nawaf Salam) ने उन तीन पायलट क्षेत्रों में से एक का दौरा किया। यहां सेना ने इस्राइल के साथ एक समझौते के तहत तैनाती की है और दक्षिण में जीवन की वापसी का वादा किया है। फिलीपींस में आसियान की बैठक में बोलते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो (US Secretary of State Marco Rubio) ने ईरान को “क्षेत्र का उपद्रवी” कहा। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में नियंत्रण और टोल वसूलने की ईरान की मांग “एक बहुत ही खतरनाक मिसाल” कायम करेगी।