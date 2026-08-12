Delhi Premier League 2026 : सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का बल्ला मचा रहा गदर, 4 पारियों में ठोंके 281 रन… टीम इंडिया पर नजर?

नई दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन इन दिनों अपनी बल्लेबाजी को लेकर लगातार चर्चा में हैं। युवा बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में जिस तरह लगातार रन बनाए हैं, उससे उनकी टीम को भी मजबूती मिली है और क्रिकेट फैंस का ध्यान भी उनकी तरफ गया है। पप्पू यादव के बेटे सार्थक के हालिया प्रदर्शन को देखें तो उनकी पिछली चार पारियों में 64, 95, 65 और 57 रन आए हैं। यानी हर मुकाबले में उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगातार चार मुकाबलों में अर्धशतक के आसपास या उससे ज्यादा रन बनाना उनकी शानदार फॉर्म को दिखाता है।

सार्थक की सबसे बड़ी खासियत इस दौरान उनकी निरंतरता रही है। वह सिर्फ एक मुकाबले में बड़ी पारी खेलने के बाद शांत नहीं हुए, बल्कि लगातार स्कोर करते नजर आए। उनकी 95 रन की पारी विशेष रूप से आक्रामक रही, जिसमें उन्होंने गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर शॉट लगाए। इसके बाद भी उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी और अगली पारियों में भी अर्धशतक के आसपास या उससे ज्यादा रन बनाए।

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की कप्तानी की जिम्मेदारी भी सार्थक के कंधों पर है। ऐसे में उनके लिए चुनौती सिर्फ व्यक्तिगत रन बनाने की नहीं, बल्कि टीम को मैदान पर सही दिशा देने की भी है। हालिया मुकाबलों में उन्होंने दोनों जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की है। लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या सार्थक रंजन भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं? हालांकि अभी टीम इंडिया में चयन की बात करना जल्दबाजी होगी। दिल्ली प्रीमियर लीग के बाद घरेलू क्रिकेट के बड़े मुकाबलों में प्रदर्शन और निरंतरता उनके लिए ज्यादा अहम साबित होगी।

जैसा कि सार्थक रंजन बिहार के सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं और क्रिकेट के मैदान पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह इस सीजन में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से खेल रहे हैं और टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। हालिया मुकाबलों में उनके बल्ले से लगातार बड़ी पारियां देखने को मिली हैं।

फिलहाल DPL 2026 में सार्थक रंजन का बल्ला जिस अंदाज में चल रहा है, उसने उन्हें टूर्नामेंट के उन युवा खिलाड़ियों में जरूर शामिल कर दिया है, जिन पर आने वाले समय में क्रिकेट फैंस की नजर बनी रह सकती है।DPL में पप्पू यादव का बेटा मचा रहा गदर, 4 पारियों में ठोके 281 रन… टीम इंडिया पर नजर?

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन इन दिनों अपनी बल्लेबाजी को लेकर लगातार चर्चा में हैं। युवा बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में जिस तरह लगातार रन बनाए हैं, उससे उनकी टीम को भी मजबूती मिली है और क्रिकेट फैंस का ध्यान भी उनकी तरफ गया है। पप्पू यादव के बेटे सार्थक के हालिया प्रदर्शन को देखें तो उनकी पिछली चार पारियों में 64, 95, 65 और 57 रन आए हैं। यानी हर मुकाबले में उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगातार चार मुकाबलों में अर्धशतक के आसपास या उससे ज्यादा रन बनाना उनकी शानदार फॉर्म को दिखाता है।

सार्थक की सबसे बड़ी खासियत इस दौरान उनकी निरंतरता रही है। वह सिर्फ एक मुकाबले में बड़ी पारी खेलने के बाद शांत नहीं हुए, बल्कि लगातार स्कोर करते नजर आए। उनकी 95 रन की पारी विशेष रूप से आक्रामक रही, जिसमें उन्होंने गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर शॉट लगाए। इसके बाद भी उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी और अगली पारियों में भी अर्धशतक के आसपास या उससे ज्यादा रन बनाए।

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की कप्तानी की जिम्मेदारी भी सार्थक के कंधों पर है। ऐसे में उनके लिए चुनौती सिर्फ व्यक्तिगत रन बनाने की नहीं, बल्कि टीम को मैदान पर सही दिशा देने की भी है। हालिया मुकाबलों में उन्होंने दोनों जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की है। लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या सार्थक रंजन भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं? हालांकि अभी टीम इंडिया में चयन की बात करना जल्दबाजी होगी। दिल्ली प्रीमियर लीग के बाद घरेलू क्रिकेट के बड़े मुकाबलों में प्रदर्शन और निरंतरता उनके लिए ज्यादा अहम साबित होगी।

जैसा कि सार्थक रंजन बिहार के सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं और क्रिकेट के मैदान पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह इस सीजन में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से खेल रहे हैं और टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। हालिया मुकाबलों में उनके बल्ले से लगातार बड़ी पारियां देखने को मिली हैं।

फिलहाल DPL 2026 में सार्थक रंजन का बल्ला जिस अंदाज में चल रहा है, उसने उन्हें टूर्नामेंट के उन युवा खिलाड़ियों में जरूर शामिल कर दिया है, जिन पर आने वाले समय में क्रिकेट फैंस की नजर बनी रह सकती है।

रिपोर्ट: कल्पना पांडेय