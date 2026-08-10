दो साल बाद टीम इंडिया में लौटे सरफराज खान, साई सुदर्शन की जगह मिली टीम में जगह

Cricket Updates: भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान की करीब दो साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए चोटिल साई सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किया गया है। BCCI ने रविवार शाम इसकी जानकारी दी। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा। सरफराज ने आखिरी बार 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। अब तक उनके नाम सिर्फ 6 टेस्ट मैच हैं।

BCCI ने साई सुदर्शन की फिटनेस को लेकर भी अपडेट जारी किया है। साई फिलहाल बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। बोर्ड के मुताबिक उनकी हालत में सुधार हो रहा है और मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

साई को पिछले महीने श्रीलंका-ए के खिलाफ खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दौरान पैर के अंगूठे में चोट लगी थी। चोट से पहले उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। उन्होंने श्रीलंका-ए के खिलाफ लगातार दो शतक लगाकर अपनी फॉर्म का दमदार प्रदर्शन किया था।

चोटों ने बढ़ाई टीम इंडिया की परेशानी

श्रीलंका दौरे से पहले भारतीय टीम को कई खिलाड़ियों की चोटों से जूझना पड़ रहा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के चलते पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हैं। वहीं वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। हर्षित राणा भी हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं जबकि नीतीश कुमार रेड्डी को क्वाड्रिसेप्स और आकाश दीप को पीठ में चोट लगी है। दोनों भी फिलहाल टीम के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल भी चोट की वजह से चिंता का कारण बने हुए थे। नेट्स में उनके दाएं हाथ की अनामिका उंगली में चोट लगी थी। इसी वजह से उन्होंने वॉर्म-अप मैच के शुरुआती दो दिन मैदान पर नहीं उतरने का फैसला किया। हालांकि तीसरे दिन गिल ने वापसी की और यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए 44 रन बनाए।

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकिब नबी और सरफराज खान।