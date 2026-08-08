IPL 2027 में ऑस्ट्रेलियाई स्टार्स नहीं आयेंगे नजर! 20 टेस्ट समेत 34 मैचों के बीच खिलाड़ियों के वर्कलोड ने बढ़ाई चिंता

IPL 2027: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए आने वाला सीजन काफी व्यस्त रहने वाला है। अगले 12 महीनों में टीम को 20 टेस्ट समेत कुल 34 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं। इसके बाद एशेज और वनडे वर्ल्ड कप भी होना है। ऐसे में IPL 2027 में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं। टीम के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने संकेत दिया है कि खिलाड़ियों के वर्कलोड को देखते हुए IPL को लेकर कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने टूर्नामेंट में खेलने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है।

अगले एक साल में क्रिकेट का बेहद व्यस्त कार्यक्रम

ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ कुल 20 टेस्ट खेलने हैं। इसके अलावा टीम जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज भी खेलेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लेता है तो उसके कार्यक्रम में एक और टेस्ट जुड़ जाएगा। इसके बाद जून-जुलाई 2027 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज होगी, जबकि अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है।

IPL को लेकर दरवाजा अभी खुला

मैकडोनाल्ड ने साफ किया कि फिलहाल IPL को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए IPL काफी अहम है और दुनिया की मजबूत टी-20 लीग में खेलने से उन्हें तैयारी और अनुभव दोनों का फायदा मिलता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में खिलाड़ियों को IPL खेलने की अनुमति देने का विचार रहेगा, लेकिन आगे का फैसला उनकी फिटनेस और उस समय के हालात को देखकर किया जाएगा।

कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड पर खास नजर

वर्कलोड मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चिंता ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाजों को लेकर है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलना है और इसके बाद एशेज भी सामने होगी। मैकडोनाल्ड के मुताबिक खिलाड़ियों को लगातार क्रिकेट से जरूरी आराम देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। टीम मैनेजमेंट यह देखना चाहता है कि खिलाड़ी पूरे लंबे सीजन में अपनी फिटनेस बनाए रखें और बड़े मुकाबलों में पूरी क्षमता के साथ उतरें।

भारत दौरे के बाद तस्वीर हो सकती है साफ

कोच ने कहा कि IPL को लेकर अभी से कोई निश्चित फैसला लेना जल्दबाजी होगी। हर टेस्ट के बाद खिलाड़ियों की फिटनेस, गेंदबाजी का वर्कलोड और मानसिक थकान का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। मैकडोनाल्ड ने कहा कि अभी यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि न्यूजीलैंड सीरीज या भारत दौरे के बाद कमिंस और स्टार्क जैसे खिलाड़ियों की शारीरिक स्थिति कैसी होगी। इसलिए IPL को लेकर अंतिम फैसला सही समय पर ही लिया जाएगा।

2023 में भी ऑस्ट्रेलिया के स्टार्स ने छोड़ा था IPL

ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए 2023 का उदाहरण भी अहम है। उस साल पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड IPL में नहीं खेले थे। खिलाड़ियों ने आराम किया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता एशेज बरकरार रखी और वनडे वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया। हालांकि मैकडोनाल्ड ने यह मानने से इनकार किया कि किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन में गिरावट का सीधा संबंध IPL से होता है। उन्होंने कैमरन ग्रीन का उदाहरण देते हुए कहा कि इंग्लैंड में उनके सामने आई चुनौतियों की वजह अनुभव की कमी थी न कि IPL में खेलना।