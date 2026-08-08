मेरठ में CM योगी के कार्यक्रम से पहले संदिग्ध ड्रोन ने बढ़ाई चिंता, ATS ने संभाला मोर्चा

मेरठ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल के आसपास एक संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने से सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए इलाके में पहले से ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती थी। ऐसे में बिना अनुमति आसमान में ड्रोन नजर आने के बाद अधिकारियों ने तुरंत सतर्कता बढ़ा दी। कार्यक्रम स्थल के पास ड्रोन को उड़ता देख पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों और मीडियाकर्मियों से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। अधिकारियों ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि ड्रोन किसका है और इसे कौन संचालित कर रहा है। हालांकि वहां मौजूद किसी भी मीडिया कर्मी ने ड्रोन के अपने होने की जानकारी नहीं दी।

इसके बाद पुलिस ने लाउडस्पीकर और हैंड माइक के जरिए ड्रोन ऑपरेटर को चेतावनी देते हुए उसे तत्काल नीचे उतारने को कहा। पुलिस की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है और निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद ATS की ड्रोन टीम भी सक्रिय हो गई। टीम ने ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसकी घेराबंदी का प्रयास किया। पुलिस की गतिविधियां बढ़ने के बाद ड्रोन को और अधिक ऊंचाई पर ले जाया गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसकी निगरानी करती रहीं। फिलहाल पुलिस ड्रोन के ऑपरेटर की पहचान करने में जुटी है। आसपास के इलाकों में मौजूद लोगों से पूछताछ के साथ तकनीकी माध्यमों की मदद भी ली जा रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रोन कहां से उड़ाया गया और क्या इसे उड़ाने के लिए किसी तरह की अनुमति ली गई थी।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से मामले को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

रिपोर्ट: कल्पना पाण्डे