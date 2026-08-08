  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. CM योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा, कहा-कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ कर रखी है सुरक्षा की व्यवस्थाएं

CM योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा, कहा-कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ कर रखी है सुरक्षा की व्यवस्थाएं

मुख्यमंत्री ने कहा, शिवभक्त कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जिला प्रशासन के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के सभी कार्मिक, जोन, रेंज, जनपद, सर्किल और थाना क्षेत्र से लेकर बीट स्तर तक के पुलिस अधिकारी पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं और कांवड़ यात्रियों को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार मेरठ में पवित्र श्रावण माह में देवों के देव महादेव का जलाभिषेक करने निकले कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, जनपद मेरठ में आज मुझे शिवभक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लाखों शिवभक्त इस पावन यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। सभी कांवड़ यात्रियों का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन! आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए हम पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं।

पढ़ें :- Gen Z के लिए योगी सरकार की नई पहल: हर माह विद्यार्थियों से संवाद करेंगे IAS-IPS और IFS अधिकारी

 

उन्होंने आगे कहा, देवाधिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति के साथ सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे कांवड़ यात्री ऐसे समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सामाजिक समता और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करता है। जाति-पाति, प्रांत-क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर, हर एक श्वास शिव के नाम और “शिवो भूत्वा शिवं यजेत्” के भाव के साथ शिवत्व में एकाकार होने के लिए शिवभक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, शिवभक्त कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जिला प्रशासन के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के सभी कार्मिक, जोन, रेंज, जनपद, सर्किल और थाना क्षेत्र से लेकर बीट स्तर तक के पुलिस अधिकारी पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं और कांवड़ यात्रियों को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।

पढ़ें :- मेरठ में CM योगी के कार्यक्रम से पहले संदिग्ध ड्रोन ने बढ़ाई चिंता, ATS ने संभाला मोर्चा

 

 

 

पढ़ें :- प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले दहाड़े राहुल गांधी, कहा-'सरकार झुकती है बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए'
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बुटवल से यात्रियों को छोड़कर लौट रही स्लीपर बस में तस्करी का माल, दो हिरासत में

बुटवल से यात्रियों को छोड़कर लौट रही स्लीपर बस में तस्करी का...

Video- अलमारी में छिपा मिला शादीशुदा का प्रेमी, बाहर निकालकर दोनो को रस्सी से बांधकर पीटा, 25 बार लाठी मारी गई

Video- अलमारी में छिपा मिला शादीशुदा का प्रेमी, बाहर निकालकर दोनो को...

जन भवन से निकली साइकिल रैली, कार्मिकों ने दिया नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश

जन भवन से निकली साइकिल रैली, कार्मिकों ने दिया नशे के खिलाफ...

"शादी कब करेंगे"- GenZ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा सवाल,...

Gen Z के लिए योगी सरकार की नई पहल: हर माह विद्यार्थियों से संवाद करेंगे IAS-IPS और IFS अधिकारी

Gen Z के लिए योगी सरकार की नई पहल: हर माह विद्यार्थियों...

Rahul Gandhi in Prayagraj: प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, केपी ग्राउंड में छात्रों को शाम छह बजे करेंगे संबोधित

Rahul Gandhi in Prayagraj: प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, केपी ग्राउंड में छात्रों...