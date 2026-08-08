CM योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा, कहा-कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ कर रखी है सुरक्षा की व्यवस्थाएं

मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार मेरठ में पवित्र श्रावण माह में देवों के देव महादेव का जलाभिषेक करने निकले कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, जनपद मेरठ में आज मुझे शिवभक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लाखों शिवभक्त इस पावन यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। सभी कांवड़ यात्रियों का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन! आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए हम पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं।

उन्होंने आगे कहा, देवाधिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति के साथ सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे कांवड़ यात्री ऐसे समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सामाजिक समता और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करता है। जाति-पाति, प्रांत-क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर, हर एक श्वास शिव के नाम और “शिवो भूत्वा शिवं यजेत्” के भाव के साथ शिवत्व में एकाकार होने के लिए शिवभक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, शिवभक्त कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जिला प्रशासन के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के सभी कार्मिक, जोन, रेंज, जनपद, सर्किल और थाना क्षेत्र से लेकर बीट स्तर तक के पुलिस अधिकारी पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं और कांवड़ यात्रियों को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।