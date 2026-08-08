ट्रेन की खिड़की तोड़ते हुए एक युवक ले रहा मजे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही फूटा यूजर्स का गुस्सा

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ट्रेन के अंदर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर इंटरनेट यूजर्स में नाराजगी देखने को मिल रही है। वायरल क्लिप में एक युवक ट्रेन के कोच के अंदर मौजूद कई चीजों को नुकसान पहुंचाता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति के साथ इस तरह की हरकत पर सवाल उठाए हैं और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

वायरल वीडियो में भूरे रंग की शर्ट पहना एक युवक ट्रेन की खिड़की के पास नजर आता है। वह सबसे पहले खिड़की के फ्रेम से जुड़ी रबर की पट्टी को खींचकर निकालता है और उसे बाहर फेंक देता है। इसके बाद वह खिड़की के शीशे पर जोर से हाथ मारता दिखाई देता है। वीडियो में युवक यात्रियों की सुरक्षा के लिए खिड़की पर लगी धातु की छड़ को भी तोड़ने की कोशिश करता है, हालांकि वह इसमें कामयाब नहीं हो पाता।इसके बाद युवक ट्रेन के अंदर मौजूद अन्य सामान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता नजर आता है। वह बैग रखने के लिए लगाए गए स्टैंड को तोड़ने के प्रयास के साथ इलेक्ट्रिक सॉकेट पर भी हमला करता दिखाई देता है। इस दौरान आसपास मौजूद कुछ लोग उसे रोकने के बजाय घटना का वीडियो बनाते नजर आते हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा साझा किए जाने के बाद चर्चा में आया। क्लिप को लेकर कई लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ यूजर्स ने रेलवे और संबंधित अधिकारियों को टैग करते हुए मामले की जांच कराने की अपील की। हालांकि, वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान, ट्रेन की सही लोकेशन और घटना की वास्तविक वजह की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और किस ट्रेन में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन में तोड़फोड़ और यात्रियों की जिम्मेदारी को लेकर बहस शुरू हो गई है।

रिर्पोट:

कल्पना पांडेय