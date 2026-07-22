प्रियंका गांधी ने मीडिया को दिखाया आईना, कहा- अब सच बोलना और दिखाना शुरू कर दीजिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress General Secretary and MP Priyanka Gandhi Vadra) ने कहा कि क्या हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? मीडिया को अब सच बोलना और दिखाना शुरू कर देना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने कहा कि हम स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) की मांग कर रहे हैं, ताकि ठीक से चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि अगर ‘वंदे मातरम’ (Vande Mataram) पर 8 घंटे की चर्चा हो सकती है, तो हम लंबे समय तक अच्छे तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर भी बात कर सकते हैं। जहां मोदी सरकार (Modi Government) हमेशा से राजनीतिक खेल खेलती है, वहीं मीडिया भी असल बात नहीं बताती है।

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा कि हमारे साथ जो हुआ, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम छात्रों के साथ हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। उनके साथ गलत हुआ है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे वास्तविक समस्या पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपने अधिकार मांग रहे हैं। बार-बार पेपर लीक करके उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। संसद में ​नेता विपक्ष को बोलने नहीं देते। प्रदर्शन करने नहीं देते। युवाओं पर क्रूरता बरती जा रही है। देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के युवा पूरी तरह निराश हैं और हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ खड़े हों और हम ये करेंगे।