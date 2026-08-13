डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दिया इस्तीफा, जानें 28 साल की उम्र में वो कैसे पहुंची इतनी ऊंचाई तक?

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट (Press Secretary Karoline Leavitt) ने इस्तीफा दे दिया है। लेविट ने X पर लिखा कि मैं अपनी बेटी के जन्म के बाद व्हाइट हाउस (White House) लौटने के बाद मुझे अपने दिल में यह महसूस हुआ है कि व्हाइट हाउस प्रेस सचिव (White House Press Secretary) के रूप में जरूरी निरंतर समय, ऊर्जा और ध्यान देते हुए मैं अपने दो छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छी मां नहीं बन सकती। इसीलिए मैंने व्हाइट हाउस (White House) छोड़ने और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का निर्णय लिया है।

Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) ने भी सोशल मीडिया पर लेविट के जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि लीविट इसलिए जा रही हैं, ताकि वे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकें। 28 साल की लेविट ने मई में एक बेटी को जन्म दिया है। बेटी का नाम विवियाना है। पिछले महीने ही लेविट मेटरनिटी लीव (Maternity) leave) से वापस व्हाइट हाउस (White House) लौटी थीं। ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि लेविट, जनवरी 2025 में उनके सत्ता में लौटने पर व्हाइट हाउस (White House) के प्रेस सचिव के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र की शख्स है। अब वह मेरे शीर्ष बाहरी सलाहकारों में से एक होंगी। ऐसे में एक नजर डालते हैं कैरोलिन लेविट (Karoline Leavitt) की जिंदगी पर, आखिर 28 साल की इतनी कम उम्र में वो कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंच गईं?

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लेविट ने व्हाइट हाउस (White House) में अपना करियर ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान प्रेस सहयोगी के तौर पर शुरू किया था। उन्होंने 2022 में न्यू हैम्पशायर के पहले कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से रिपब्लिकन कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गईं। लेविट, न्यू हैम्पशायर में पली-बढ़ीं। उनका परिवार रोमन कैथोलिक है। वह खुद भी काफी धर्मनिष्ठ हैं। इसकी झलक उनके काम में भी दिखाई देती है। लीविट, गले में क्रॉस का हार पहने हुए रहती हैं। उनकी टीम पत्रकारों का सामना करने के लिए ब्रीफिंग रूम में जाने से पहले एक छोटी सामूहिक प्रार्थना करती थीं। लेविट ने सॉफ्टबॉल स्कॉरशिप पर सेंट एंसलम कॉलेज में दाखिला लिया। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, जब वह छात्रा थीं, उन्होंने फॉक्स न्यूज (Fox News) में इंटर्नशिप की। उसी वर्ष उन्होंने द सेंट एंसलम क्रायर (The Saint Anselm Crier) में एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने उदारवादी मीडिया की आलोचना की। लेविट ने 2019 में पॉलिटिक्स और कम्युनिकेशन में डिग्री ली।

32 साल बड़े शख्स से की शादी

अपने पॉलिटिकल करियर के साथ ही लेविट ने पर्सनल लाइफ का बैलेंस बनाए रखा। 2023 में लेविट ने रियल एस्टेट डेवलपर निकोलस रिकियो (Real Estate developer Nicholas Riccio) से सगाई की। रिकियो उनसे 32 साल बड़े हैं। अगले ही साल 2024 में उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम रॉबर्ट रिकियो है, लेविट ने व्हाइट हाउस प्रेस सचिव (White House Press Secretary) बनने से कुछ दिन पहले जनवरी 2025 में निकोलस से शादी कर ली। मई 2026 में दोनों ने एक बेटी को जन्म दिया। लेविट काफी ग्लैमरस हैं। इसकी झलक उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिलती है। वह अक्सर अपने परिवार के साथ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

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सवाल उठता है कि वह ट्रंप के साथ कैसे जुड़ीं?

ट्रंप के साथ ऐसे जुड़ी थीं लेविट लेविट ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें व्हाइट हाउस (White House) में काम करना शुरू किया। जहां वो व्हाइट हाउस (White House) के कॉरेसपोंडेंस ऑफिस में वोटर्स को चिट्ठी लिखने का काम करने लगीं। यहीं से वो ट्रंप के संपर्क में आईं। फिर वह असिस्टेंट प्रेस सेक्रेट्री बन गईं। वह ट्रंप की बड़ी समर्थक के रूप में उभरीं। 2020 में ट्रंप की हार के बाद लेविट ने सबूतों की कमी के बावजूद वोटिंग में बड़े पैमाने वोटर्स धोखाधड़ी का आरोप लगाया। 2021 में उसने व्हाइट हाउस की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद न्यूयॉर्क से एक रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव एलिस स्टेफानिक की कम्युनिकेशन डायरेक्टर बन गई। 2022 में न्यू हैम्पशायर के पहले कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से चुनाव भी लड़ीं, लेकिन हार गईं। इसके बाद वह ट्रम्प के समर्थन में फंड जुटाने वाले ग्रुप मागा इंक की प्रवक्ता बनीं। फिर 2024 के चुनावी अभियान में राष्ट्रीय प्रेस सचिव के रूप में शामिल हुईं।

2025 में जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, तब लेविट व्हाइट हाउस (White House) की प्रेस सचिव चुनी गई। वह 27 साल की आयु में सबसे कम उम्र की प्रेस सचिव बनीं। इनसे पहले रोनाल्ड ज़िगलर 29 साल की उम्र में रिचर्ड निक्सन के प्रवक्ता बने थे। लेविट, जिगलर से भी छोटी थीं।