  1. हिन्दी समाचार
  2. जीवन मंत्रा
  3. बची हुई रोटी फेंके नहीं, सेहत के लिए वरदान और स्वाद में है बेमिसाल

बची हुई रोटी फेंके नहीं, सेहत के लिए वरदान और स्वाद में है बेमिसाल

अक्सर घरों में रात की बनी रोटियां बच जाती हैं। ज्यादातर लोग इसे बासी समझकर या तो फेंक देते हैं या फिर किसी जानवर को दे देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात की बची हुई रोटी सेहत का खजाना होने के साथ-साथ कई चटपटी और स्वादिष्ट डिशेज बनाने के काम भी आ सकती है?

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। अक्सर घरों में रात की बनी रोटियां बच जाती हैं। ज्यादातर लोग इसे बासी समझकर या तो फेंक देते हैं या फिर किसी जानवर को दे देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात की बची हुई रोटी सेहत का खजाना होने के साथ-साथ कई चटपटी और स्वादिष्ट डिशेज बनाने के काम भी आ सकती है?

पढ़ें :- जानें क्यों खास है राजस्थानी पापड़ की सब्जी, स्वाद और परंपरा का है बेहतरीन संगम

स्वास्थ्य के लिए क्यों खास है बासी रोटी?

आयुर्वेद और आधुनिक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रात की बची हुई गेहूं की रोटी में समय के साथ अच्छे बैक्टीरिया (Gut-Friendly Bacteria) पनप जाते हैं। यह हमारे पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं।

एसिडिटी और गैस से राहत

अगर आप अक्सर पेट की जलन, गैस या एसिडिटी से परेशान रहते हैं, तो सुबह के समय बासी रोटी को ठंडे दूध के साथ खाएं। यह पेट को तुरंत ठंडक पहुंचाती है और एसिडिटी से राहत देती है।

पढ़ें :- सावन माह में हरियाली तीज पर ऐसे आसानी से बनाएं हलवाई जैसा स्वादिष्ट घेवर

ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल

ठंडे दूध और बासी रोटी का कॉम्बिनेशन शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। यह ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है।

बची हुई रोटी से बनाएं 3 झटपट और टेस्टी रेसिपीज

अगर आप बासी रोटी को सीधे दूध के साथ नहीं खाना चाहते, तो इससे कुछ ही मिनटों में मजेदार नाश्ता तैयार कर सकते हैं।

देसी रोटी नूडल्स

पढ़ें :- दक्षिण कोरिया की वैश्विक पहचान : 200 से अधिक किस्मों वाला पारंपरिक अचार 'किमची' बना दुनिया का पसंदीदा व्यंजन

बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद होते हैं। मैदा वाले नूडल्स की जगह आप रोटी नूडल्स बना सकते हैं।

विधि: सबसे पहले रोटियों को गोल रोल करके बारीक-बारीक नूडल्स की तरह काट लें। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करके प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और अपनी पसंद की सब्जियां फ्राई करें। अब इसमें सोया सॉस, टोमैटो केचप, नमक और काली मिर्च मिलाएं। अंत में कटी हुई रोटियां डालकर 2 मिनट तक टॉस करें।

क्रिस्पी रोटी टाकोस

शाम की चाय के साथ कुछ क्रिस्पी खाने का मन हो तो यह बेस्ट ऑप्शन है।

विधि: बची हुई सूखी सब्जी या उबले आलू का मसाला तैयार करें। रोटी के आधे हिस्से पर चीज़ या मेयोनेज़ लगाएं और ऊपर से आलू का मसाला रखें। रोटी को मोड़कर हाफ-मून शेप दें। अब तवे पर बटर या घी लगाकर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लें।

पौष्टिक रोटी का चूरमा लड्डू

पढ़ें :- World Organ Donation Day 2026 : जानें शरीर के कौन-कौन से अंग किए जा सकते हैं दान?

विधि: रोटियों के टुकड़े करके मिक्सी में दरदरा पीस लें। पैन में दो चम्मच घी गरम करके इस चूरमे को 2-3 मिनट भूनें। गैस बंद करके इसमें गुड़ या चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। हल्का ठंडा होने पर इसके छोटे-छोटे लड्डू बना लें। डाई फ्रूट्स से गानिस् करे
मीठा खाने के शौकीनों के लिए यह एक सेहतमंद विकल्प है।

रिपोर्ट : दीपांजली मिश्रा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बची हुई रोटी फेंके नहीं, सेहत के लिए वरदान और स्वाद में है बेमिसाल

बची हुई रोटी फेंके नहीं, सेहत के लिए वरदान और स्वाद में...

गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट का सफर अब मिनटों में, जानिए क्या है रूट और स्टेशनों का प्लान

गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट का सफर अब मिनटों में, जानिए क्या है...

बेंगलुरु में बदहाल सड़क की वजह से हुई दुर्घटना, एक ​महिला की दर्दनाक मौत

बेंगलुरु में बदहाल सड़क की वजह से हुई दुर्घटना, एक ​महिला की...

जानें क्यों खास है राजस्थानी पापड़ की सब्जी, स्वाद और परंपरा का है बेहतरीन संगम

जानें क्यों खास है राजस्थानी पापड़ की सब्जी, स्वाद और परंपरा का...

नैनीताल के हल्द्वानी में बेटे को छोड़ने की गुहार लगाते-लगाते सदमे से मां की मौत, इलाके में भारी आक्रोश

नैनीताल के हल्द्वानी में बेटे को छोड़ने की गुहार लगाते-लगाते सदमे से...

सावन माह में हरियाली तीज पर ऐसे आसानी से बनाएं हलवाई जैसा स्वादिष्ट घेवर

सावन माह में हरियाली तीज पर ऐसे आसानी से बनाएं हलवाई जैसा...