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कंगना रनौत ने CM रेखा गुप्ता संग मनाई पहली तीज, झूले से लेकर मेहंदी तक दिखा देसी अंदाज

बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस बार तीज का त्योहार बेहद खास अंदाज में मनाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से आयोजित विशेष तीज समारोह में कंगना शामिल हुईं और उन्होंने इस दौरान जमकर जश्न मनाया। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कंगना का पारंपरिक अंदाज चर्चा में है।

By Sushil Sah 
Updated Date

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस बार तीज का त्योहार बेहद खास अंदाज में मनाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से आयोजित विशेष तीज समारोह में कंगना शामिल हुईं और उन्होंने इस दौरान जमकर जश्न मनाया। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कंगना का पारंपरिक अंदाज चर्चा में है।

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कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर समारोह की कई तस्वीरें शेयर कीं। इनमें वह महिलाओं के साथ डांस करती, झूले का आनंद लेती और हाथों पर मेहंदी लगवाती नजर आईं। खास बात यह रही कि कंगना ने इसे अपनी पहली तीज बताया। उन्होंने रेखा गुप्ता को समारोह में मिले प्यार, सम्मान और मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद भी दिया। पारंपरिक अंदाज में सजी कंगना ने ग्रीन और ऑरेंज रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी। इसके साथ उन्होंने ग्रीन ब्लाउज, चोकर नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और चूड़ियां पहनीं। उनके इस लुक ने पूरे तीज सेलिब्रेशन में खूब ध्यान खींचा।

कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि रेखा गुप्ता के घर पर तीज मनाते हुए उन्हें बड़ी बहन जैसा प्यार और घर जैसा अपनापन महसूस हुआ। उनकी तस्वीरों में समारोह का उत्सवी माहौल भी साफ नजर आया। बता दें कि कंगना रनौत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से जीत हासिल कर राजनीति में अपनी सक्रिय पारी शुरू की थी। अभिनय के मोर्चे पर उनकी हालिया थिएटर रिलीज ‘भारत भाग्य विधाता’ रही है। आने वाले समय में वह आर. माधवन के साथ एक पैन-इंडिया साइकोलॉजिकल थ्रिलर में नजर आने वाली हैं, जिसका निर्देशन ए.एल. विजय कर रहे हैं।

रिर्पोट:
कल्पना पांडेय

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