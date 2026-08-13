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Monsoon Session 2026 : लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, राज्यसभा में जोरदार हंगामा जारी

लोकसभा की कार्यवाही वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य सांसद सदन में मौजूद रहे। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी गई है। गुरुवार को संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जोरदार विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य सांसद सदन में मौजूद रहे। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी गई है। गुरुवार को संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जोरदार विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला है।

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विरोध-प्रदर्शन, NEET से जुड़ी गड़बड़ी, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे मुद्दों के कारण लोकसभा की कार्रवाई बार-बार बाधित होती रही। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच टकराव बना रहा। वहीं राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है।

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