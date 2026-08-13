जानें क्यों खास है राजस्थानी पापड़ की सब्जी, स्वाद और परंपरा का है बेहतरीन संगम

Rajasthani Papad ki Sabzi : भारतीय खान-पान (Indian Cuisine) अपनी विविधता और अनोखे स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जब बात राजस्थान के पारंपरिक भोजन की आती है, तो हमारे दिमाग में दाल-बाटी-चूरमा (Dal-Baati-Churma) या गट्टे की सब्जी का ख्याल सबसे पहले आता है। लेकिन राजस्थानी रसोई (Rajasthani Cuisine) की एक और बेहद खास और लोकप्रिय डिश है,पापड़ की सब्जी। यह एक ऐसी रेसिपी है जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ बनाने में भी बेहद आसान और इन्स्टेंट है।

रेगिस्तानी माहौल और इस डिश का इतिहास

राजस्थान का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है। पुराने समय में यहाँ पानी की कमी और भीषण गर्मी के कारण हरी सब्जियों की उपलब्धता काफी सीमित रहती थी। ऐसे माहौल में मारवाड़ी और राजस्थानी लोगों ने ऐसे व्यंजन बनाए जिन्हें बिना ताजी सब्जियों के, लंबे समय तक चलने वाली सूखी सामग्रियों से तैयार किया जा सके। दाल के पापड़, मंगौड़ी और बेसन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट कढ़ी और सब्जियाँ बनाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। पापड़ की सब्जी इसी पारंपरिक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है।

क्यों इतनी लोकप्रिय है पापड़ की सब्जी?

कम समय में तैयार

जब घर में कोई सब्जी न हो या अचानक मेहमान आ जाएं, तो महज 10 से 15 मिनट में यह सब्जी बनकर तैयार हो जाती है।

घरेलू सामग्री

इसके लिए किसी खास या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं होती। घर में रखे पापड़, दही और बेसिक मसालों से ही काम चल जाता है।

पाचन के लिए बेहतरीन

इसमें दही या छाछ और हींग-जीरे का तड़का लगाया जाता है, जो पेट के लिए हल्का और सुपाच्य होता है।

बनाने की बेहद आसान विधि

आवश्यक सामग्री

मूंग या उड़द दाल के पापड़ (3-4), फेंटा हुआ ताजा दही (1 कप), जीरा, राई, हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी और तेल या घी।

बनाने का तरीका

सबसे पहले पापड़ को गैस की आंच पर या तवे पर सेक लें। आप चाहें तो इन्हें हल्का तल भी सकते हैं। सिकने के बाद पापड़ के बड़े-बड़े टुकड़े कर लें। एक कटोरी में दही लें और उसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छे से फेंट लें।

एक कढ़ाई में तेल या देसी घी गर्म करें। उसमें जीरा, राई और हींग का तड़का लगाएं।

अब आंच धीमी करके मसालों वाला दही डालें और इसे तब तक लगातार चलाते रहें जब तक कि ग्रेवी में उबाल न आ जाए। (ध्यान रहे, दही को लगातार चलाना जरूरी है ताकि वह फटे नहीं)। ग्रेवी में उबाल आने के बाद एक कप पानी मिलाएं और 2 मिनट पकने दें।

अंत में पापड़ के टुकड़े और कसूरी मेथी डालें। 1 से 2 मिनट ढककर पकाएं और गैस बंद कर दें।

परोसने का सही अंदाज

गरमा-गरम राजस्थानी पापड़ की सब्जी को बाजरे की रोटी, पूरी या सादे पराठे के साथ परोसा जाता है। चावल के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बेहतरीन लगता है। अगर आप भी कम मेहनत में कुछ चटपटा और पारंपरिक खाने के शौकीन हैं, तो यह डिश आपकी रसोई के लिए एक परफेक्ट विकल्प है।

रिपोर्ट: दीपांजली मिश्रा