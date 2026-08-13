डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 198 रन पर ढेर, बांग्लादेश के खिलाफ अब तक का सबसे कम स्कोर, हसन ने झटके 6 विकेट

Cricket Updates: डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 198 रन पर सिमट गई। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ यह ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 2017 में मीरपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 217 रन पर ऑलआउट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर रोकने के बाद बांग्लादेश ने भी दिन का खेल शानदार तरीके से खत्म किया। स्टंप्स तक मेहमान टीम ने 1 विकेट गंवाकर 96 रन बना लिए हैं। यानी पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश अभी ऑस्ट्रेलिया से 102 रन पीछे है।

हसन महमूद ने बरपाया कहर

ऑस्ट्रेलिया की पारी को तहस-नहस करने में तेज गेंदबाज हसन महमूद की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने 17 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट झटके। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। हसन ने जेक वेदराल्ड, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नाथन लायन को अपना शिकार बनाया। उनके अलावा तस्कीन अहमद और इबादत हुसैन ने 2-2 विकेट हासिल किए।

लंच से पहले ही ऑस्ट्रेलिया की आधी मुश्किलें बढ़ीं

टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। हसन महमूद ने जेक वेदराल्ड को 23 रन पर आउट कर बांग्लादेश को पहली सफलता दिलाई। इसके तुरंत बाद उन्होंने ट्रैविस हेड को भी पवेलियन भेज दिया। मार्नस लाबुशेन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कैमरन ग्रीन 13 रन ही बना सके। नतीजा यह रहा कि लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 74 रन पर 4 विकेट हो चुका था।

स्मिथ ने संभाली पारी, लेकिन ज्यादा देर नहीं

मुश्किल में फंसी ऑस्ट्रेलियाई पारी को स्टीव स्मिथ ने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी हुई, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही। कैरी 19 रन बनाकर आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम पर फिर बांग्लादेशी गेंदबाज हावी हो गए। ब्यू वेबस्टर ने 12 और पैट कमिंस ने 9 रन बनाए, जबकि मिचेल स्टार्क सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए।

स्मिथ ने एक छोर संभाले रखा और 109 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की पारी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। नाथन लायन 7 रन बनाकर हसन महमूद का छठा शिकार बने और पूरी टीम 198 रन पर सिमट गई।

हसन ने विदेशी जमीन पर फिर किया कमाल

6 विकेट लेने के साथ हसन महमूद ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरी बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया। खास बात यह है कि उनके तीनों फाइव-विकेट हॉल विदेशी धरती पर आए हैं। अब बांग्लादेश के पास मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 198 रन के जवाब में बड़ी बढ़त हासिल करने का मौका है। पहले दिन के अंत में 96/1 का स्कोर मेहमान टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुका है।