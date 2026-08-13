Bhojpuri Bawaal : राधे मां की बड़ी भविष्यवाणी, बोलीं- पवन सिंह की 45 की उम्र में होगी तीसरी शादी, मिलेगी प्यार करने वाली पत्नी

मुंबई। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार व बीजेपी एमएलसी पवन सिंह इन दिनों अपने शो ‘भोजपुरी बवाल’ (Bhojpuri Bawaal) को लेकर सुर्खियों में हैं। शो के आने वाले एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा ऐसा किस्सा बताते नजर आए, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया। इसी दौरान उनकी शादी को लेकर भी राधे मां ने एक भविष्यवाणी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीसरी शादी की चर्चा तेज हो गई है।

प्रोमो में जन्नत जुबैर पवन सिंह से उनके प्यार और रिश्तों को लेकर सवाल करती हैं। इस पर पवन बताते हैं कि उन्हें किसी खास शख्स से अपने प्यार का इजहार करने में करीब डेढ़ साल लग गया था। उन्होंने कहा कि ‘आई लव यू’ बोलने में उन्हें काफी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार वह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया।

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पवन सिंह ने यह भी बताया कि जिस इंसान को उन्होंने दिल से चाहा, आखिर में वह उनके साथ नहीं रह सके। हालांकि उन्होंने उस महिला का नाम नहीं लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनके पुराने रिश्ते को लेकर अलग-अलग कयास लगाने लगे हैं।

इसी एपिसोड में राधे मां की भी एंट्री होती है। शो को होस्ट कर रही भारती सिंह उनसे पवन सिंह के लिए अच्छे जीवनसाथी को लेकर सवाल करती हैं। इसके बाद राधे मां पवन सिंह का माथा पढ़ते हुए नजर आती हैं और दावा करती हैं कि उन्हें 45 साल की उम्र में एक बहुत अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी।बस, राधे मां की इस बात के बाद पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि बता दें कि पवन सिंह का अभी तक दूसरी शादी से तलाक नहीं हुआ है.

वहीं पवन सिंह का एक और वीडियो भी हाल ही में चर्चा में रहा, जब उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक कार्यक्रम के दौरान एक फैन सुरक्षा घेरे को पार कर स्टेज तक पहुंच गया। सिक्योरिटी ने उसे नीचे उतारा लेकिन पवन सिंह ने उसे दोबारा बुलाकर उसके साथ तस्वीर खिंचवाई। तो फिलहाल पवन सिंह की अधूरी लव स्टोरी से लेकर 45 की उम्र में अच्छी पत्नी मिलने की भविष्यवाणी तक, भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में है।