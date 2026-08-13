  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Hyundai Exter Special variant : हुंडई एक्सटर स्पेशल वैरिएंट की भारतीय बाजार में एंट्री, कम कीमत में SUV ले आएं घर

Hyundai Exter Special variant : हुंडई एक्सटर स्पेशल वैरिएंट की भारतीय बाजार में एंट्री, कम कीमत में SUV ले आएं घर

दिग्गज कार निर्माता हुंडई ने अपने एंट्री लेवल Micro SUV के नए वैरिएंट को पेश किया है। कंपनी ने इसे डार्क थीम में पेश किया गया है। आपको बता दें कि हुंडई ने 2026 Exter का Knight Edition भारत में लॉन्च कर दिया है। Knight Edition की कीमत इसके स्टैंडर्ड वैरिएंट से 15,000 रुपये ज्यादा है. इसमें एक्सटीरियर और केबिन को डार्क थीम दी गई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hyundai Exter Special variant :  दिग्गज कार निर्माता हुंडई ने अपने एंट्री लेवल Micro SUV के नए वैरिएंट को पेश किया है। कंपनी ने इसे डार्क थीम में पेश किया गया है। आपको बता दें कि हुंडई ने 2026 Exter का Knight Edition भारत में लॉन्च कर दिया है। Knight Edition की कीमत इसके स्टैंडर्ड वैरिएंट से 15,000 रुपये ज्यादा है. इसमें एक्सटीरियर और केबिन को डार्क थीम दी गई है। .

पढ़ें :- PM E-DRIVE Scheme : मार्च 2028 तक बढ़ गई ये स्कीम, गाड़ी खरीदने पर मिलेगी इतने हजार की छूट

कीमत और वैरिएंट
एक्सटर नाइट एडिशन को चार वेरिएंट में पेश किया गया है।

पेट्रोल
इनमें HX 6 पेट्रोल मैनुअल, HX 6 पेट्रोल AMT, HX 6 CNG मैनुअल और HX 10 पेट्रोल AMT शामिल हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.14 लाख रुपये है.

बदला एक्सटीरियर
एक्सटर नाइट के डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसके डार्क थीम वाले एलिमेंट्स हैं।

लोगो
आगे और पीछे दिए गए Hyundai और Exter लोगो को मैट ब्लैक फिनिश दी गई है। इसके अलावा फ्रंट और रियर बंपर गार्निश के साथ साइड सिल गार्निश को डार्क ग्रे फिनिश मिलती है।

पढ़ें :- Maruti Suzuki's bumper offers : मारुति सुजुकी की कारों पर अगस्त में मिल रहा बंपर ऑफर्स , जानें डिस्काउंट

ब्लैक अलॉय व्हील
कुछ वैरिएंट में ब्लैक अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि दूसरे वैरिएंट में डार्क ग्रे स्टाइल वाले स्टील व्हील मिलते हैं।

रंग
नाइट एडिशन को टाइटेनियम ब्लैक, एटलस व्हाइट, स्टारी नाइट, टाइटन ग्रे और गोल्डन ब्रॉन्ज़ रंगों में खरीदा जा सकता है।

पीक टॉर्क
पेट्रोल इंजन 83bhp की पावर और 114Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ लिया जा सकता है. CNG वर्जन में भी यही पावरट्रेन दिया गया है।

5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स
हालांकि CNG पर इंजन 69bhp की पावर और 95Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है.

पढ़ें :- KTM RC 160 Price Hike : केटीएम ने बढ़ाई इस पावरफुल बाइक की कीमत , जानें कितनी महंगी हुई
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Hyundai Exter Special variant : हुंडई एक्सटर स्पेशल वैरिएंट की भारतीय बाजार में एंट्री, कम कीमत में SUV ले आएं घर

Hyundai Exter Special variant : हुंडई एक्सटर स्पेशल वैरिएंट की भारतीय बाजार...

PM E-DRIVE Scheme : मार्च 2028 तक बढ़ गई ये स्कीम, गाड़ी खरीदने पर मिलेगी इतने हजार की छूट

PM E-DRIVE Scheme : मार्च 2028 तक बढ़ गई ये स्कीम, गाड़ी...

Maruti Suzuki's bumper offers : मारुति सुजुकी की कारों पर अगस्त में मिल रहा बंपर ऑफर्स , जानें डिस्काउंट

Maruti Suzuki's bumper offers : मारुति सुजुकी की कारों पर अगस्त में...

KTM RC 160 Price Hike : केटीएम ने बढ़ाई इस पावरफुल बाइक की कीमत , जानें कितनी महंगी हुई

KTM RC 160 Price Hike : केटीएम ने बढ़ाई इस पावरफुल बाइक...

TVS Jupiter 125 :  TVS जुपिटर 125 हुआ महंगा , जानें किस वेरिएंट पर कितनी बढ़ी कीमत

TVS Jupiter 125 :  TVS जुपिटर 125 हुआ महंगा , जानें किस वेरिएंट...

Sports Car Kanwar Yatra : स्पोर्ट्स कार में निकली कांवड यात्रा तो लोग बोले हर हर महादेव, विराजमान थे भोले बाबा

Sports Car Kanwar Yatra : स्पोर्ट्स कार में निकली कांवड यात्रा तो...