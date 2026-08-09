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TVS Jupiter 125 :  TVS जुपिटर 125 हुआ महंगा , जानें किस वेरिएंट पर कितनी बढ़ी कीमत

TVS जुपिटर 125 के चाहने वालों को लिए नई खबर है। दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी की ओर TVS Jupiter 125 की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। TVS Jupiter 125 रेंज की कीमतों में अब 24 हजार रुपये तक का इजाफा किया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

TVS Jupiter 125 : TVS जुपिटर 125 के चाहने वालों को लिए नई खबर है। दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी की ओर TVS Jupiter 125 की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। TVS Jupiter 125 रेंज की कीमतों में अब 24 हजार रुपये तक का इजाफा किया गया है।

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बहीं बात करें TVS Jupiter 125 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत की तो 81,100 रुपये है। खास बात ये है कि यह बढ़ोतरी सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है।

इस अपडेट में मैकेनिकल रूप से किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
Jupiter 125 DT SCX के नए कलर ऑप्शन मई, 2026 में लॉन्च होने के बाद यह दूसरी बार है, जब इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

ड्रम अलॉय : टीवीएस जुपिटर 125 Drum Alloy की कीमत 78,700 रुपये से बढ़कर 80,100 रुपये हो गई है। इसके दामों में 2,400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह इस लाइनअप की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है।

डिस्क: Disc variantकी कीमत में 2,210 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. पहले इसकी कीमत 83,900 रुपये थी, जो अब बढ़कर 88,950 रुपये हो चुकी है.

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डीटी डीएक्ससी :  DT SXC  वेरिएंट की कीमत 86,750 रुपये से बढ़कर 88,950 रुपये हो गई है। पहले से यह 2,200 रुपये महंगा हुआ है।

स्मार्टएक्सकनेक्ट : SmartXconnect की कीमत अब पहले से 875 रुपये ज्यादा हो गई है। पहले इसकी कीमत 89,060 रुपये थी, जो अब बढ़कर 89,935 रुपये हुई है।

 

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