120 दिन तक नहीं मिला एक भी वीक ऑफ, सीनियर्स की प्रताड़ना से परेशान महिला ने दी जान; सुसाइड नोट से खुला मामला

Mysore Woman Suicide: कर्नाटक के मैसूर से सामने आई 42 वर्षीय महिला कर्मचारी की मौत की खबर ने एक बार फिर काम के बढ़ते दबाव और कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिनाकल इलाके में एक मार्ट में प्रोडक्ट प्रमोटर के तौर पर काम करने वाली नागेश्वरी की मौत के बाद कथित सुसाइड नोट सामने आया है। इसमें महिला ने अपने काम और वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि उसे कथित तौर पर करीब 120 दिनों तक एक भी साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया।महिला के परिवार के मुताबिक, नागेश्वरी पिछले करीब 15 दिनों से काफी परेशान चल रही थीं। उन्होंने घरवालों को बताया था कि कार्यस्थल पर उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है और काम को लेकर उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर की थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह मानसिक रूप से इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रही थीं।नागेश्वरी मैसूर के हिनाकल इलाके में स्थित एक मार्ट में प्रोडक्ट प्रमोटर के तौर पर काम करती थीं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें PPMS नाम की एजेंसी के जरिए यह नौकरी मिली थी। ऐसे में उनकी नौकरी की जिम्मेदारी और कार्यस्थल से जुड़े प्रबंधन को लेकर भी जांच में कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।कथित सुसाइड नोट में नागेश्वरी ने आरोप लगाया कि उनसे लगातार काम कराया जाता था और उन्हें करीब चार महीने यानी 120 दिनों तक साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्हें किसी जरूरी काम या आपात स्थिति में छुट्टी की जरूरत होती थी, तब भी उन्हें छुट्टी लेने की अनुमति नहीं मिलती थी।

महिला ने कथित तौर पर यह भी लिखा कि कार्यस्थल पर ऐसी गलतियों के लिए भी उन्हें डांटा और परेशान किया जाता था, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था। यानी उनके मुताबिक, वह अपने काम के अलावा दूसरे मामलों की जिम्मेदारी भी झेल रही थीं। इन आरोपों ने अब पुलिस के सामने यह सवाल रखा है कि आखिर कार्यस्थल पर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था और क्या उन्हें वास्तव में लगातार काम के दबाव में रखा गया था।कथित नोट में डॉली नाम की एक सुपरवाइजर का भी जिक्र किया गया है। महिला ने आरोप लगाया कि कार्यस्थल पर अपने साथ हो रहे व्यवहार को लेकर सवाल उठाने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अब कथित नोट, परिवार के बयान और महिला के कार्यस्थल से जुड़े लोगों से पूछताछ के जरिए मामले की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है।

नागेश्वरी की मां रत्नाम्मा ने भी अपनी बेटी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नागेश्वरी पिछले कुछ समय से काफी तनाव में थीं। वह घर पर भी अपने काम की परेशानियों का जिक्र करती थीं। मां के मुताबिक, बेटी को छोटी-छोटी बातों को लेकर मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। परिवार अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।पुलिस के लिए अब सबसे अहम सवाल यह है कि महिला की मौत के पीछे वास्तव में क्या परिस्थितियां थीं। क्या कार्यस्थल पर मौजूद दबाव और कथित प्रताड़ना का उसकी मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा था? क्या उसे लगातार बिना छुट्टी के काम करने के लिए मजबूर किया गया था? और क्या नौकरी से जुड़े विवाद के कारण उसकी परेशानी और बढ़ गई थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में काम के बढ़ते दबाव और कर्मचारियों की मानसिक सेहत को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। निजी क्षेत्र में लक्ष्य पूरा करने का दबाव, लंबे काम के घंटे और छुट्टियों को लेकर विवाद समय-समय पर सामने आते रहे हैं। हालांकि हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन नागेश्वरी के मामले ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि किसी कर्मचारी की शिकायत को समय रहते सुना जाए और उसे गंभीरता से लिया जाए तो क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है?

साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप अभी जांच का विषय हैं। केवल कथित सुसाइड नोट के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। पुलिस को यह देखना होगा कि नोट में लगाए गए आरोपों के समर्थन में क्या सबूत मौजूद हैं, महिला के काम के घंटे कितने थे, छुट्टियों का रिकॉर्ड क्या कहता है और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किस तरह के संवाद हुए थे।

जांच के दौरान महिला के फोन, संदेश, नौकरी से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर पुलिस को ऐसे सबूत मिलते हैं जो कार्यस्थल पर लगातार मानसिक उत्पीड़न या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि करते हैं, तो मामले में आगे कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।फिलहाल मैसूर पुलिस महिला की मौत की परिस्थितियों के साथ-साथ कार्यस्थल पर लगाए गए कथित उत्पीड़न के आरोपों की भी जांच कर रही है। परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता है और यह जानना चाहता है कि आखिर उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसके साथ क्या हो रहा था।

नागेश्वरी की मौत ने एक बेहद जरूरी सवाल फिर सामने ला दिया है—क्या नौकरी और लक्ष्य की दौड़ में कर्मचारी की इंसानी जरूरतों और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज किया जा सकता है? काम हर व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन किसी भी कर्मचारी के लिए सम्मानजनक माहौल, उचित आराम और अपनी परेशानी बताने की जगह भी उतनी ही जरूरी है। अब इस मामले में पुलिस जांच से यह साफ होने का इंतजार है कि नागेश्वरी ने जो आरोप लगाए, उनकी सच्चाई क्या है और उनकी मौत के लिए किसी की जिम्मेदारी तय होती है या नहीं।