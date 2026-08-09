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कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियंस से पीएम मोदी शाम चार बजे करेंगे खास मुलाकात, 39 पदक जीतकर लौटा है भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (Commonwealth Games 2026) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों और भारतीय दल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि प्रधानमंत्री और कॉमनवेल्थ चैंपियंस (Commonwealth Games Champions) के बीच यह खास बैठक आज शाम चार बजे निर्धारित है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (Commonwealth Games 2026) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों और भारतीय दल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि प्रधानमंत्री और कॉमनवेल्थ चैंपियंस (Commonwealth Games Champions) के बीच यह खास बैठक आज शाम चार बजे निर्धारित है। इस दौरान प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देंगे और उनकी उपलब्धियों की सराहना करेंगे।

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39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा भारत

ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (Commonwealth Games 2026)  में भारत ने कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और नौ कांस्य पदक जीते। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम थी। कई ऐसे खेल प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं थे, जिनमें भारत पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के खाते में 39 पदक जोड़े।

कई खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

ग्लासगो में भारतीय दल के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी देखने को मिलीं। जूडो में भारत ने पहली बार दो स्वर्ण पदक जीते। वहीं, पैरा एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता, जबकि तेजस्विन शंकर ने पुरुषों के डेकाथलॉन में कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। बॉक्सिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। मुक्केबाजों ने सात स्वर्ण और तीन रजत पदक अपने नाम किए। भारोत्तोलन और पैरा खेलों में भी भारत को महत्वपूर्ण सफलताएं मिलीं।

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पीएम मोदी कर सकते हैं खिलाड़ियों से बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इससे पहले भी ओलंपिक, पैरालंपिक और अन्य बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के बाद भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करते रहे हैं। ऐसे में आज की बैठक में खिलाड़ियों के साथ उनकी उपलब्धियों, अनुभवों और भविष्य की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ग्लासगो में भारत के 39 पदकों के प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री के साथ यह मुलाकात उनके शानदार अभियान का एक खास समापन भी होगी।

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