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Video Viral : दिल्ली मेट्रो में युवतियों का चुपके से वीडियो बनाते रंगे हाथों पकड़ा गया अधेड़ व्यक्ति, लोगों ने उठाए निजता और महिला सुरक्षा पर सवाल

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media)  पर तेजी से है, जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति पर युवतियों का कथित तौर पर चुपके से वीडियो बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो में युवतियां उस व्यक्ति को पकड़कर उसका विरोध करती नजर आ रही हैं। घटना के वीडियो ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की निजता और सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media)  पर तेजी से है, जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति पर युवतियों का कथित तौर पर चुपके से वीडियो बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो में युवतियां उस व्यक्ति को पकड़कर उसका विरोध करती नजर आ रही हैं। घटना के वीडियो ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की निजता और सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है।

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वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया (Social Media)  पर सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि महिलाओं के पहनावे को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराना कितना उचित है। लोगों का कहना है कि किसी व्यक्ति का पहनावा किसी दूसरे को उसकी तस्वीर या वीडियो बिना अनुमति बनाने का अधिकार नहीं देता।

समस्या कपड़ों में नहीं, सोच में है

अक्सर महिलाओं के साथ होने वाली अभद्रता को उनके कपड़ों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ऐसी घटनाएं इस सोच पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। महिलाओं, बुजुर्गों या नाबालिगों की बिना अनुमति तस्वीर या वीडियो बनाना उनके निजी अधिकारों और गरिमा का उल्लंघन हो सकता है।

इस मामले को लेकर यह संदेश भी सामने आया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी की निजता का सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उनके पहनावे पर सवाल उठाने के बजाय गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

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युवतियों ने किया विरोध

वायरल वीडियो (Viral Video) में युवतियां कथित रूप से व्यक्ति का विरोध करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने चुप रहने के बजाय कथित हरकत को सामने लाने की कोशिश की। सोशल मीडिया (Social Media) यूजर्स ने भी ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को दोष देने के बजाय घटना की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है।

महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और निजता को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है। विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए केवल उनके पहनावे पर सवाल उठाना समाधान नहीं है। जरूरी है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित व्यवहार के खिलाफ जागरूकता बढ़े और शिकायत मिलने पर कानून के तहत प्रभावी कार्रवाई हो।

 

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