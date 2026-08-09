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बिहार के छात्रों के लिए सीएम सम्राट चौधरी की 4 बड़ी घोषणाएं, शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था में होंगे बदलाव

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों के लिए शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़ी चार बड़ी पहल की घोषणा की है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्यस्तरीय समिति बनाएगी, जबकि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए परीक्षा सुधार समिति गठित की जाएगी। बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में तकनीक व AI के इस्तेमाल पर भी सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक विशेष शिविरों में छात्रों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव जानेंगे।

By Harsh 
Updated Date

Bihar Students News: बिहार में छात्रों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के साथ-साथ परीक्षा प्रणाली में भी जरूरी सुधार किए जाएंगे, ताकि छात्रों की मेहनत और योग्यता का सही मूल्यांकन हो सके।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक विद्यालय को उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बनाना है। इसके लिए शिक्षा के स्तर में सुधार, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के साथ सीधे संवाद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चार प्रमुख पहल की घोषणा की गई है।

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पहली बड़ी पहल के तहत राज्यस्तरीय शिक्षा सुधार समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति बिहार के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता का अध्ययन करेगी और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देगी। समिति का उद्देश्य केवल स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करना नहीं होगा, बल्कि छात्रों की सीखने की क्षमता और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में लगातार सुधार के लिए प्रभावी उपाय सुझाना भी होगा। सरकार की कोशिश है कि राज्य के हर विद्यालय में छात्रों को बेहतर वातावरण, जरूरी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।दूसरा बड़ा बदलाव परीक्षा व्यवस्था को लेकर किया जाएगा। इसके लिए राज्यस्तरीय परीक्षा सुधार समिति गठित करने की बात कही गई है। यह समिति बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल स्तर पर होने वाले मूल्यांकन की प्रक्रिया का अध्ययन करेगी। परीक्षा व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए समिति सुधारों की सिफारिश करेगी।

परीक्षा प्रणाली में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक की मदद से परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। छात्रों की केवल याद करने की क्षमता के बजाय उनकी समझ, ज्ञान और विश्लेषण क्षमता का बेहतर आकलन कैसे किया जाए, इस दिशा में भी सुझाव तैयार किए जाएंगे। इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं की संभावनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है।तीसरी महत्वपूर्ण पहल छात्रों के साथ सीधे संवाद से जुड़ी है। सरकार विशेष सहयोग शिविर आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें छात्रों को अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार के सामने रखने का अवसर मिलेगा। इन शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक छात्रों से बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य यह समझना है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई, परीक्षा, स्कूल व्यवस्था या अन्य शैक्षणिक मामलों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार का मानना है कि केवल सरकारी स्तर पर फैसले लेने के बजाय छात्रों की वास्तविक समस्याओं को समझना जरूरी है। ऐसे संवाद कार्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों से सीधे फीडबैक लिया जा सकेगा और उनके सुझावों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जा सकेंगे। इससे छात्रों और सरकार के बीच संवाद भी मजबूत होने की उम्मीद है। चौथी पहल का व्यापक उद्देश्य बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और परिणाम आधारित बनाना है। सरकार चाहती है कि स्कूलों में केवल परीक्षा पास कराने पर जोर न रहे, बल्कि छात्रों के ज्ञान, कौशल, समझ और भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा का माहौल तैयार किया जाए।

बिहार में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से परीक्षा प्रणाली में तकनीक और AI के इस्तेमाल की बात छात्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए यह बदलाव अहम हो सकता है जो बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।अब इन घोषणाओं को जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। समितियों की सिफारिशों, तकनीकी बदलावों और छात्रों के साथ होने वाले संवाद का वास्तविक असर तभी दिखाई देगा, जब उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। फिलहाल सरकार की इन पहलों से बिहार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार और परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में नई उम्मीद जरूर जगी है।

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