  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. बिग बॉस 20 को लेकर ‘लॉक अप’ विनर श्रेया कालरा का शॉकिंग बयान, शो में एंट्री से किया इनकार

बिग बॉस 20 को लेकर ‘लॉक अप’ विनर श्रेया कालरा का शॉकिंग बयान, शो में एंट्री से किया इनकार

'बिग बॉस 20' जैसे मशहूर और विवादित रियलिटी शो को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। शो के मेकर्स लगातार नए और चर्चित चेहरों को अप्रोच कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में 'लॉक अप' सीजन 2 की ट्रॉफी अपने नाम करने वाली विनर 'श्रेया कालरा' के बिग बॉस के घर में एंट्री करने की अफवाहें जोरों-शोरों पर थीं। अब खुद श्रेया कालरा ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया हैं।

By Sushil Sah 
Updated Date

मुंबई। ‘बिग बॉस 20’ जैसे मशहूर और विवादित रियलिटी शो को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। शो के मेकर्स लगातार नए और चर्चित चेहरों को अप्रोच कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में ‘लॉक अप’ सीजन 2 की ट्रॉफी अपने नाम करने वाली विनर ‘श्रेया कालरा’ के बिग बॉस के घर में एंट्री करने की अफवाहें जोरों-शोरों पर थीं। अब खुद श्रेया कालरा ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया हैं।

पढ़ें :- PDA से पंडित तक… UP में सियासी घमासान, अखिलेश यादव पर BJP-BSP का डबल अटैक

‘बिग बॉस’ को बताया ‘पागलखाना’, जाने से किया साफ इनकार

श्रेया कालरा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर फैंस के साथ बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि की है कि वह ‘बिग बॉस 20’ का हिस्सा नहीं बनने जा रही हैं। उन्होंने शो को ‘पागलखाना’ बताते हुए कहा कि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं बिग बॉस में जाऊंगी या नहीं तो उन्हें बता दूं कि मैं अभी-अभी एक पागलखाने से बाहर आई हूं। मेरा फिलहाल किसी भी रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट जाने की कोई योजना नहीं है। यह सब मेरे लिए मानसिक रूप से बेहद थका देने वाला रहा है।

शो को रिजेक्ट करने की बड़ी वजहें

श्रेया ने स्पष्ट किया कि ‘लॉक अप 2’ के बाद वह भारी मानसिक तनाव से गुजरी हैं और फिलहाल उन्हें एक लंबे ब्रेक की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वह अब किसी भी शो में एक प्रतियोगी के तौर पर बंद रहने के मूड में नहीं हैं। श्रेया ने अपनी इच्छा जताई है कि यदि भविष्य में उन्हें किसी शो में बतौर होस्ट, मेंटॉर या गैंग लीडर काम करने का अवसर मिलता है, तो वह उस पर विचार कर सकती हैं।

पढ़ें :- रणबीर कपूर के 'बीफ' बयान पर फिर मचा बवाल, निकिता रावल बोलीं- 'माफी मांगो वरना होगा बायकॉट'

आपको बता दें कि ‘लॉक अप 2’ में एक करोड़ की प्राइज मनी जीतने के बाद से ही फैंस उन्हें सलमान खान के शो में देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन श्रेया के इस बेबाक बयान ने जाहिर कर दिया है कि बिग बॉस 20 के घर में उनकी एंट्री नहीं होने वाली है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिग बॉस 20 को लेकर 'लॉक अप' विनर श्रेया कालरा का शॉकिंग बयान, शो में एंट्री से किया इनकार

बिग बॉस 20 को लेकर 'लॉक अप' विनर श्रेया कालरा का शॉकिंग...

Lockupp 2 : ‘फिजिकल सेटिस्फाई’ न होने की वजह से आकांक्षा चमोला का गौरव खन्ना संग हो रहा है तलाक? एक्ट्रेस स्टेटमेंट वायरल

Lockupp 2 : ‘फिजिकल सेटिस्फाई’ न होने की वजह से आकांक्षा चमोला...

‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- इससे महंगे तो हमारे पीरियड्स पैड्स होते हैं, जो इस्तेमाल कर फेंक देते हैं...

‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- इससे महंगे...

Viral Video : '370 रुपये की बिरयानी के बदले GF संग फिजिकल होने के जोक पर हंसे कॉमेडियन प्रण‍ित, मचा बवाल तो अब मांगी माफी 

Viral Video : '370 रुपये की बिरयानी के बदले GF संग फिजिकल...

मुनव्वर फारूकी दूसरी बार बनें पिता, बेटी के जन्म से झूम उठा परिवार

मुनव्वर फारूकी दूसरी बार बनें पिता, बेटी के जन्म से झूम उठा...

एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सांप के जहर मामले में मिली क्लीन चिट

एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सांप के जहर मामले...