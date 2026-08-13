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उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन टनल में हुआ भूस्खलन, सीएम बोले-हमारी प्राथमिकता वहां फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना है

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी टनल के भीतर मलबा और पानी आने की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

चमोली। उत्तराखंड के चमोली में गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा हुआ। विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल में अचानक भूस्खलन हो गया। इस दौरान वहां काम कर रहे 15 से ज्यादा मजदूर सुरंग में फंस गए और कई घायल हो गए। इस घटना के बाद रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि, 13 लोगों को टनल से बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर टीमें मौजूद हैं और रेस्क्यू अभियान जारी है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी टनल के भीतर मलबा और पानी आने की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तत्काल घटनास्थल पर भेज दिया गया है। जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को समन्वय के साथ त्वरित राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ मुख्यमंत्री स्वयं भी अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हैं और स्थिति की निरंतर जानकारी ले रहा हैं। उन्होंने कहा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता टनल में फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।

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