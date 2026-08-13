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घर पर आसानी से बनाएं, सेहत और स्वाद से भरपूर एवोकाडो श्रीखंड 

Avocado Shrikhand : भारतीय पकवानों की बात ही कुछ अलग होती है, और जब बात पारंपरिक मिठाइयों की हो, तो मुंह में पानी आना लाजमी है। 'श्रीखंड' (Shrikhand) एक ऐसी ही लोकप्रिय और पारंपरिक स्वीट डिश है, जिसे महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े चाव से खाया जाता है। लेकिन आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में लोग स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं।

By santosh singh 
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Avocado Shrikhand : भारतीय पकवानों की बात ही कुछ अलग होती है, और जब बात पारंपरिक मिठाइयों की हो, तो मुंह में पानी आना लाजमी है। ‘श्रीखंड’ (Shrikhand) एक ऐसी ही लोकप्रिय और पारंपरिक स्वीट डिश है, जिसे महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े चाव से खाया जाता है। लेकिन आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में लोग स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं।

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इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आजकल फ्यूजन रेसिपीज (Fusion Recipes) का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप भी कुछ नया और सेहतमंद ट्राई करना चाहते हैं, तो एवोकाडो श्रीखंड (Avocado Shrikhand) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह डिश पारंपरिक स्वाद में आधुनिक सेहत का एक परफेक्ट ट्विस्ट है।

एवोकाडो में मौजूद ‘गुड फैट्स’ और दही के ‘प्रोबायोटिक्स’ मिलकर इसे बेहद पौष्टिक बनाते हैं। इसका क्रीमी टेक्सचर (Creamy Texture) बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आता है। आइए जानते हैं इस स्वादिष्ट और आसान रेसिपी को बनाने का तरीका।

एवोकाडो का इतना टेस्टि नास्ता जो हमारे

आवश्यक सामग्री:

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घर पर एवोकाडो श्रीखंड बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी।

गाढ़ा दही (चक्का दही): 2 कप

पका हुआ एवोकाडो: 1 मध्यम आकार का

पिसी हुई चीनी या मिश्री: 1/2 कप स्वादानुसार

इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

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केसर: 8-10 धागे (1 चम्मच गुनगुने दूध में भीगे हुए)

कटे हुए मेवे : 2 बड़े चम्मच (सजावट के लिए)

बनाने की आसान विधि (Step-by-Step):

दही से पानी अलग करें

सबसे पहले ताजे दही को किसी मलमल या सूती कपड़े में बांधकर 3 से 4 घंटे के लिए लटका दें। इससे दही का सारा पानी निकल जाएगा और आपको एकदम गाढ़ा ‘चक्का दही’ मिल जाएगा।

एवोकाडो का पेस्ट बनाएं

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पके हुए एवोकाडो को बीच से काटकर उसकी गुठली निकाल लें। अब चम्मच से उसका सारा गूदा (pulp) निकालकर एक बर्तन में रखें। कांटे (fork) या मैशर की मदद से इसे तब तक मैश करें जब तक कि यह पूरी तरह स्मूथ और क्रीमी न हो जाए।

दही और एवोकाडो को मिलाएं

एक बड़े बाउल में चक्का दही और मैश किया हुआ एवोकाडो डालें। बीटर या चम्मच की मदद से दोनों को अच्छी तरह से फेंटें ताकि दोनों आपस में पूरी तरह मिल जाएं।

फ्लेवर और मिठास जोड़ें

अब इस मिश्रण में पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और केसर वाला दूध मिलाएं। इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से फेंटें ताकि चीनी घुल जाए और श्रीखंड में एक सुंदर रंग आ जाए।

ठंडा करके सर्व करें

तैयार एवोकाडो श्रीखंड को लगभग 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह अच्छी तरह ठंडा हो जाए, तो इसे बाउल में निकालें और ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजाकर परोसें।

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सेहत के लिए भी है वरदान

एवोकाडो में भरपूर मात्रा में फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स (Fiber and Antioxidants) होते हैं, जो दिल और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद हैं। वहीं, दही पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। यदि आप डाइट पर हैं, तो चीनी की जगह शहद या स्टीविया का इस्तेमाल करके इसे और भी हेल्दी बना सकते हैं। इस आसान और नए अंदाज वाली स्वीट डिश को आज ही अपने घर पर बनाएं और अपने परिवार को स्वाद और सेहत का अनोखा तोहफा दें।

रिपोर्ट: दीपांजली मिश्रा

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