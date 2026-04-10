Olive Oil : एक ही तेल से पाएं तीन बड़े फायदे, दिल,त्वचा और बालों को बनाता है मजबूत व चमकदार

Olive Oil : ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें हेल्दी फैट्स (Monounsaturated Fatty Acids), एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।

यह दिल को स्वस्थ रखने, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर संतुलित रखने में सहायक होता है। साथ ही, यह पाचन को बेहतर बनाता है और वजन नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।

त्वचा और बालों के लिए भी ऑलिव ऑयल बेहद लाभकारी है। यह त्वचा को नमी देता है, एजिंग के असर को कम करता है और बालों को मजबूत व चमकदार बनाता है।

हालांकि, इसका सेवन सीमित मात्रा में करना जरूरी है, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से कैलोरी बढ़ सकती है। ऑलिव ऑयल एक हेल्दी विकल्प है, जिसे संतुलित मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

रिपोर्ट : कौशिकी गुप्ता